Amazon atinge meta de energia 100% renovável sete anos antes

A Amazon atingiu sua meta de energia renovável sete anos mais cedo do que o previsto, conseguindo equiparar toda a eletricidade consumida por suas operações com energia 100% renovável. O anúncio é parte de várias atualizações do recém-lançado relatório anual de sustentabilidade da companhia.

No Brasil, a Amazon investiu em dois projetos de energia renovável que estão ajudando a fortalecer as operações locais da empresa - incluindo data centers, prédios comerciais e centros de distribuição - com energia renovável.

A iniciativa inclui um parque solar de 122MW, com investimento de R$ 2 milhões em programas de proteção ambiental durante a fase de construção; e um parque eólico de 49.5MW, localizado no Complexo Eólico do Seridó, no interior do Rio Grande do Norte.

Os dois projetos combinados têm capacidade de gerar mais de 530 GWh de energia limpa anualmente e abastecer 100 mil casas brasileiras.

A Amazon investiu bilhões de dólares globalmente para viabilizar mais de 500 projetos solares e eólicos, que juntos são capazes de gerar energia suficiente para abastecer o equivalente a 7,6 milhões de residências nos EUA.

“Bater nossa meta de energia renovável é uma conquista incrível, mas sabemos que este é apenas um momento no tempo, e nosso trabalho para descarbonizar nossas operações não será sempre o mesmo a cada ano - continuaremos a fazer progressos, ao mesmo tempo em que evoluímos constantemente em nosso caminho para 2040", destaca a vice-presidente global de sustentabilidade da Amazon, Kara Hurst.



Além disso, a Amazon fez o lançamento de um site novo, grátis e público chamado “Amazon Sustainability Exchange”, para prover recursos para empresas de todos os tamanhos com objetivo de ajudá-las a progredir em direção às suas próprias metas de carbono líquido zero.