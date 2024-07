Microsoft se alia à iniciativa Agtech Innovation da PwC

A Microsoft agora faz parte da iniciativa Agtech Innovation da PwC Brasil, hub que reúne o ecossistema de inovação do Agro, como empresas, startups, produtores, investidores e academia.

A iniciativa faz parte de uma aliança global da Microsoft e PwC, firmada em 2015, que visa a contribuir para aceleração digital de negócios por meio da tecnologia.

A colaboração tem como objetivo fomentar a inovação deste segmento, gerando oportunidades de inovação, desenvolvimento de novas soluções e resolução de desafios por meio de tecnologias que estão transformando os negócios e sociedade, como a Inteligência Artificial (IA) generativa. A ideia é que a Microsoft forneça mentorias e acesso à especialistas.

O fomento à tecnologia é um tema essencial para o setor do agronegócio e está na pauta dos CEOs brasileiros deste segmento. Segundo a 27ª CEO Survey, pesquisa divulgada pela PwC Brasil em fevereiro deste ano, 71% deles acreditam que a utilização da IA Generativa vai aumentar a eficiência de trabalho nos próximos 12 meses e 69% afirmam que a eficiência de trabalho dos funcionários também deve crescer.

“O agronegócio tem um impacto relevante no desenvolvimento e na economia do País e, ao unirmos forças ao ecossistema do setor, temos a oportunidade de desenvolvermos estratégias de crescimento e a criação de novas soluções utilizando o potencial da IA. Com a análise de dados e o poder computacional da nuvem, também temos diversas possibilidades de aprimorar a eficiência e inovação no campo”, explica a vice-presidente de Vendas Corporativas para Clientes e Startups na Microsoft Brasil, Andrea Cerqueira.

A IA pode ser aplicada em diferentes casos de uso, dentro e fora da porteira. Em casos que englobam desde a agricultura de precisão à irrigação inteligente, passando pela gestão agrícola e bioengenharia até chegar na concessão de crédito e análise de risco de seguros, a tecnologia pode tornar serviços e processos mais ágeis e eficientes no agronegócio.

As startups participantes do ecossistema também terão acesso ao Microsoft for Startups Founders Hub, que tem como objetivo remover as barreiras para o sucesso das startups e fornecer aos fundadores recursos para apoiar o desenvolvimento da empresa e a construção de uma startup de sucesso. A iniciativa disponibiliza desde créditos do Microsoft Azure até orientação especializada, e beneficia empresas em todo o mundo.

Para Maurício Moraes, CEO do PwC Agtech Innovation e líder de agronegócio da PwC Brasil, a inteligência artificial já está no centro do debate em aplicações e dilemas do uso massivo no campo. “Seguimos cumprindo nossa missão de orquestrar esse importante ecossistema e ajudar o setor a ser mais eficiente, inovador, tecnológico, inclusivo e sustentável”, diz.