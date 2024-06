AWS lança Iniciativa de IA generativa de US$ 50 milhões para setor público

Com a missão de acelerar a inovação em Inteligência Artificial (IA) generativa como suporte a missões governamentais, sem fins lucrativos, de educação, saúde e aeroespacial, a Amazon Web Services (AWS) anunciou uma Iniciativa de Impacto de Inteligência Artificial Generativa (IA) do Setor Público da AWS.



O anúncio foi feito durante o DC Summit AWS, que acontece essa semana em Washington (EUA), e reúne líderes de organizações em todo o setor público que estão buscando formas de utilizar a IA generativa para se tornarem mais eficientes e ágeis.



A iniciativa global estará aberta de 26 de junho a 30 de junho de 2026. A perspectiva é investir US$ 50 milhões em dois anos para ajudar organizações do setor público, e aquelas que apoiam diretamente suas necessidades tecnológicas, a acelerar a inovação como suporte a missões críticas usando serviços e infraestrutura de IA generativa da AWS, como Amazon Bedrock, Amazon Q, Amazon SageMaker, AWS HealthScribe, AWS Trainium e AWS Inferentia.

Os US$ 50 milhões serão alocados em créditos promocionais, treinamento e conhecimento técnico em projetos de IA generativa. As determinações de emissão de crédito serão baseadas em variedade de fatores como a experiência do cliente no desenvolvimento de novas soluções tecnológicas, a maturidade da ideia do projeto, evidências de adoção futura da solução e a amplitude de habilidades de IA generativa do cliente.A Iniciativa de Impacto de IA Generativa do Setor Público da AWS é baseada no compromisso contínuo da empresa com o desenvolvimento seguro e responsável da tecnologia de IA. A, da National Science Foundation, que fornece aos pesquisadores e educadores dos EUA acesso a computação avançada, conjuntos de dados, modelos, software, treinamento e suporte ao usuário para pesquisas de IA.Também é membro do Consórcio do Instituto de Segurança de Inteligência Artificial dos EUA, estabelecido pelo Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia, e está contribuindo com US$ 5 milhões para permitir o desenvolvimento de ferramentas e metodologias que as organizações possam usar para avaliar a segurança de seus modelos de fundação, entre outras iniciativas.