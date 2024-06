Setor público amplia debate sobre IA generativa responsável

De Washington,

O uso ético e seguro da Inteligência Artificial (IA) generativa está no centro das discussões dos líderes do setor público de diversos países do mundo, que estão reunidos nesta semana em Washington (EUA).



O primeiro dia do AWS DC Summit 2024, realizado pela Amazon Web Services (AWS), reuniu cases de instituições como Casa Branca, CIA, Departamento de Defesa dos Estados Unidos, além de representantes de escolas, instituições de saúde e empresas de segurança.



"A IA Generativa vai transformar a experiência dos clientes, levando as empresas a uma nova era de grandes possibilidades. O que precisamos, agora, é reconhecer a velocidade e a magnitude com que essa mudança está acontecendo", aponta o VP Worldwide Public Sector da AWS, Dave Levy.

Segundo ele, a, e o grande desafio é fazer isso considerando um fator crítico, que é construir essas soluções com. "É muito importante vermos aqui grandes líderes globais comprometidos com a inovação e o uso responsável da IA. Nossa missão é pensar novas estratégias sobre IA responsável e identificar oportunidades de colocar isso em prática nas suas organizaçães", complementa., comentou que a era da IA generativa traz o desafio de ajudar as organizações a identificar gaps e criar ferramentas capazes de resolver problemas do dia a dia.Temos muitos investimentos em infraestrutura de TI, e isso é muito importante, mas também estamos constantemente identificando como a tecnologia pode nos ajudar a endereçar questões essenciais, construindo valor com o uso da IA", relata. Tudo, claro, com um cuidado essencial com a segurança. "Temos que pensar nos riscos e em frameworks de IA responsável e uso ético uso", acrescenta.permitindo que a infraestrutura digital e a adoção de políticas do Departamento forneçam soluções escalonáveis baseadas em IA para casos de uso empresarial e conjunto, protegendo a nação contra ameaças atuais e emergentes.Radha assumiu o cargo em abril deste ano. Antes de seu trabalho no DoD, Plumb trabalhou em vários cargos na indústria, incluindo. Ela é Ph.D. em economia pela Universidade de Princeton.. Estou ansiosa para colaborar com parceiros, desde líderes militares a parceiros da indústria e da academia a nossos aliados e parceiros, para garantir que entregamos avanços tecnológicos digitais e de IA em velocidade e escala", disse na época.diz que a IA generativa traz a oportunidade das organizações identificarem, desenvolverem e preverem novas possibilidades geradas pela tecnologia. "Nossa missão é avançar com a ciência de forma segura ao mesmo tempo que avançamos na inovação", diz.Recentemente, o National Institute of Standards and Technology, do Departamento de Comércio dos EUA, concedeu mais de US$ 1,2 milhão a 12 pequenas empresas em oito estados para financiar investigação e desenvolvimento de novos produtos relacionados com segurança cibernética, além de computação quântica, cuidados de saúde, semicondutores e outras áreas consideradas críticas pelo governo americano.O tempo de fazer as coisas acontecerem é agora, destaca o líder de Assuntos Globais da Anthropic, empresa de segurança e pesquisa de IA que trabalha para construir sistemas de IA confiáveis, interpretáveis e orientáveis, Michael Sellitto. "A tecnologia continua nos fazendo avançar de formas previsíveis e não previsíveis. A evolução é muito rápida e o futuro está sendo ativado por todas essas evoluções", destacou.