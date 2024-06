AWS anuncia US$230 milhões para startups de IA generativa

A Amazon Web Services (AWS), empresa da Amazon.com, vai investir US$ 230 milhões para acelerar a criação de aplicações de IA generativa. A meta é fornecer às startups, especialmente às em estágio inicial, créditos, orientação e treinamento da AWS para promover o uso de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML).

experiência prática e até US$ 1 milhão em créditos para 80 startups em estágio inicial que estão usando IA generativa para resolver desafios complexos. As inscrições . Parte do novo compromisso financiará o segundo grupo do AWS Generative AI Accelerator, um programa que ofereceque estão usando IA generativa para resolver desafios complexos. As

"Por mais de 18 anos, a AWS tem ajudado mais startups a criar, lançar e escalar do que qualquer outro provedor de nuvem - não é coincidência que 96% de todos os unicórnios de IA/ML sejam executados na AWS", afirma o vice-presidente de Produtos de Inteligência Artificial da AWS, Matt Wood.

Segundo ele, com esse novo esforço, a empresa quer ajudar as startups a lançar e escalar negócios de classe mundial. “Vamos fornecer os blocos de construção necessários para liberar novos aplicativos de IA que afetarão todos os aspectos de como aprendemos, nos conectamos e fazemos negócios", acrescenta.

As startups podem usar créditos AWS para acessar tecnologias de computação, armazenamento e banco de dados da AWS, bem como o AWS Trainium e o AWS Inferentia que, segundo a empresa. Os participantes também terão acesso a sessões sobre aprimoramento de desempenho de ML, otimização de pilha e estratégias de entrada no mercado.

Durante o programa de 10 semanas, os participantes serão combinados com mentores técnicos e de negócios com base na vertical do setor e receberão até US$ 1 milhão em créditos da AWS para ajudá-los a criar, treinar, testar e lançar suas soluções de IA generativa. Eles também terão acesso a especialistas do setor e à tecnologia da NVIDIA, o parceiro apresentador do programa, e serão convidados a participar do programa NVIDIA Inception, projetado para estimular startups de ponta.

A AWS anunciará as startups selecionadas para o segundo grupo em 10 de setembro de 2024, e o programa terá início em 1º de outubro de 2024, com sessões presenciais no QG1 da Amazon em Seattle (EUA). Todas as 80 startups participantes serão convidadas a comparecer e participar das atividades, incluindo a apresentação de suas soluções a possíveis investidores, clientes, parceiros e líderes da AWS em dezembro, no AWS re:Invent 2024 em Las Vegas.