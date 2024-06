EDP busca startups para aceleração em soluções para clientes

Startups com soluções para apoiar consumidores no caminho da descarbonização podem se inscrever até 25 de agosto no Energy Starter, iniciativa da EDP.

Esse é o terceiro e último módulo do programa de inovação aberta da empresa para acelerar a transição energética em escala global por meio de soluções inovadoras e colaborativas com startups e scaleups. Esta etapa do programa busca Soluções para Clientes, ou seja, iniciativas que contribuam para incluir cada vez mais os consumidores na transição energética por meio da descarbonização, mobilidade elétrica e geração solar distribuída.

site As inscrições podem ser feitas pelo

Após a fase de candidatura, as startups passam por um processo de seleção, que inclui um pitch online, em que terão a oportunidade de apresentar as suas soluções a especialistas de diferentes áreas de negócio e das diversas geografias onde a EDP atua.

Depois, as selecionadas devem participar de um bootcamp em Lisboa (Portugal), entre 26 e 28 de novembro, com o objetivo de acelerar o desenvolvimento de projetos-piloto e negócios com a empresa, bem como ter acesso a potencial apoio financeiro e know-how da EDP Ventures.

“No setor de energia, mudanças significativas estão acontecendo em diferentes níveis. A forma como produzimos, transmitimos, armazenamos e consumimos energia está em evolução e exige constante inovação para adaptar produtos e serviços, além de oferecer soluções eficazes para clientes nos mercados B2C e B2B”, destaca o diretor do Ecossistema de Inovação da EDP, Tomás Moreno.

Nas últimas sete edições do Energy Starter, a EDP selecionou 192 startups, de 27 países – sendo 46 brasileiras e 2 chilenas - , desenvolvendo um total de 75 projetos-piloto, 28 rollouts (integração de um novo produto ou serviço no mercado) e 15 investimentos de capital de risco, projetos que representaram um total de 24 milhões de euros em negócios.