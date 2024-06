Mutirão 'Limpa Caldeira' acontece nesse domingo

Fortemente afetado pelas enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul, o Instituto Caldeira promove nesse domingo (2) o mutirão Limpa Caldeira. Das 09 até às 16 horas, mais de 200 voluntários deverão se reunir na sede do hub de inovação gaúcho, no Quarto Distrito, para ajudar na limpeza.

O primeiro do Caldeira andar foi duramente atingido pelas águas. Da tradicional caldeira, onde aconteciam muitos dos eventos, a arquibancada, o estúdio, o Startup Village (que abrigava as startups), o Brasco, áreas de trabalho compartilhadas, tudo foi impactado. No total, 69 empresas ocupavam a área.

trabalho acontecerá em parceria com a VVolunteer, Horizontes RS e Juntos pelo 3D. Quem quiser ajudar pode se inscrever pelo link . Quem quiser ajudar pode se

"Estamos vivendo um momento delicado e sem precedentes no Rio Grande do Sul. Nesta situação inédita, começaremos o processo de limpeza do nosso hub, que ficou com o primeiro andar submerso por mais de 25 dias. Teremos empresas especializadas trabalhando conosco e, como temos recebido a solidariedade e vontade dos nossos membros em contribuir, abriremos este dia também para voluntários estarem conosco. Para os que conseguirem participar, pedimos que preencham este formulário para prepararmos EPIs, lanches e a operação. Neste dia, nos encontraremos na entrada da Travessa São José, onde organizaremos as equipes e distribuiremos os materiais necessários", diz em nota o hub.

Desde que tudo aconteceu, tanto o time do Caldeira como muitas das empresas da comunidade estão atuando no Tecnopuc.