Especialista alerta para nova onda de ataques cibernéticos no RS

Das notícias falsas para doação de PIX na conta de cibercriminosos à necessidade das empresas de reativar as infraestruturas afetadas pela água rapidamente, os alagamentos que assolam 452 municípios do Rio Grande do Sul também colocam em risco também a segurança cibernética.



Alguns grupos já identificados pela Polícia Civil estavam, inclusive, imitando a chave Pix do governo gaúcho para enganar as pessoas com a intenção de ajudar.



Além disso, nas últimas semanas, milhares de organizações tiveram suas sedes e escritórios inundados, levando à parada ou até perda total de estruturas de tecnologia como datacenters, redes, sistemas de energia.

Em vários casos também houve perda de computadores. Somente na capital gaúcha, quase 46 mil empresas de todos os portes foram afetadas pelos recentes alagamentos.



Isso obrigou as organizações a acionarem operações de contingência. O problema, segundo o sócio e CTO da Scunna, Ricardo Dastis, é que empresa alguma estava preparada com planos de continuidade para uma catástrofe dessa magnitude.



Na verdade, conforme o especialistas, o que se tem visto são medidas análogas às de quatro anos atrás, durante a pandemia, com a forçada migração para o trabalho remoto que fez saltar o número de ataques cibernéticos.



"Acessos externos estão sendo abertos de forma emergencial, portas IP vêm sendo liberadas sem as devidas validações, computadores domésticos voltam a ser usados para o acesso a informações sensíveis. O mais crítico, no entanto, é que muitos ambientes de tecnologia estão sendo refeitos do zero e às pressas, em nome da sobrevivência do negócio, deixando a segurança da infraestrutura e dos sistemas em segundo plano", alerta. A Scunna é especializada em serviços e integradora de tecnologias focada em segurança da informação.



Há, inclusive, casos de organizações recrutando voluntários de TI em caráter de mutirão para as reconstruções de ambientes, gerando ainda mais exposição cibernética.



"Estamos falando de uma possível nova onda de ataques cibernéticos contra empresas do RS. E esta nova onda, infelizmente, tende a ser ainda pior do que os episódios que vimos em anos recentes", diz, citando incidentes como o do TJ-RS, JBS, Grupo Fleury, Lojas Renner, Ministério da Saúde.



Dastis diz que, em situações como a que estamos vivendo, a 'frase feito é melhor que perfeito' passa a fazer parte das salas de gestão de crise de maneira incontestável. "O monitoramento é o principal aliado do empresário nesse momento. O divisor de águas entre um ataque hacker bem-sucedido ou mal-sucedido não é, necessariamente, a ausência de vulnerabilidades, mas sim a sua capacidade de detectar e responder rapidamente ao ataque", explica o sócio da Scunna.