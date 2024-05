Aramis adota solução da Dootax para melhorar eficiência tributária

A Aramis, marca de moda masculina, aliou-se à Dootax, para transformar seus processos internos e agilizar o envio de mercadorias. Por meio de sua solução de pagamento de tributos, a companhia automatizou o recolhimento de impostos da parceira, encerrando os transtornos que afetam a experiência dos consumidores.



Antes da parceria, a marca varejista levava de 5 a 7 dias para despachar os pedidos. Após a implementação da tecnologia da Dootax e a automatização do processo fiscal, a Aramis conseguiu reduzir esse tempo drasticamente, permitindo enviar mercadorias no mesmo dia em que a venda é concluída.



A Dootax é uma plataforma de automação fiscal reconhecida por simplificar a rotina tributária e ajudar as empresas a atingir o compliance fiscal. Foi eleita uma das 100 startups mais promissoras do ecossistema brasileiro pela revista PEGN por três anos consecutivos. A empresa já processou mais de R$ 90 bilhões em tributos desde a sua fundação e tem como clientes Ambev, Azul Linhas Aéreas, Gerdau, Magalu e Nestlé.



As principais dores solucionadas no negócio da Aramis estavam relacionadas ao processo manual de emissão de guias, que gerava um longo período para a execução das tarefas, além de erros frequentes. Como resultado, a companhia de moda apresentava atrasos no processo de entrega dos produtos, que, em alguns casos mais graves, chegavam a ser retidos pela Secretaria da Fazenda.



De acordo com Adauto Santos, coordenador fiscal da Aramis, a parceria, iniciada em meados de 2018 e ainda ativa, foi inicialmente motivada pela necessidade de automatizar a rotina tributária e diminuir a incidência de erros.



“Por meio do auxílio da plataforma, conseguimos ir além da otimização do processo, promovendo também uma logística mais ágil e eficiente. Com isso, elevamos a satisfação do cliente e, consequentemente, a nossa reputação no mercado”, avalia.



O CEO e cofundador da Dootax, Yvon Gaillard, diz que a ideia é ampliar em breve a entrega com a adição do escopo destinado às guias de ISS. "Os recursos tecnológicos são cada vez mais importantes para a otimização da rotina fiscal. Nosso objetivo sempre foi oferecer uma ferramenta que pudesse transformar o modo como os parceiros operam. Com a Aramis, conseguimos demonstrar mais uma vez como a tecnologia é um diferencial estratégico para o varejo”, relata.