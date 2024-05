Com CD de Nova Santa Rita paralisado, Amazon mobiliza ajuda

A Amazon paralisou por tempo indeterminado a operação em seu Centro de Distribuição em Nova Santa Rita. Além de ser motivada pela dificuldade de locomoção, a paralisação tem como objetivo focar na proteção dos funcionários e funcionárias diretas e indiretas que trabalham no local, de modo que todos e todas possam se proteger e cuidar dos seus familiares e pertences.



A logística será retomada, quando for garantida a segurança e bem estar de todos. Durante esse período, estima-se atraso nas entregas de pedidos para todo o Estado.



"Para a Amazon Brasil, a saúde e segurança das nossas equipes são a nossa prioridade, combinado com o suporte para as comunidades onde operamos. Estamos 100% dedicados em acompanhar a evolução das chuvas, para retomarmos nossa operação, apenas quando garantirmos que todos e todas estejam protegidos”, comenta o diretor das Operações da Amazon no Brasil, Ricardo Pagani.

Diante do estado de calamidade decretado pelo governo do estado do Rio Grande do Sul,, que mobiliza recursos logísticos e tecnológicos para fornecer a ajuda mais rápida e eficaz à população impactada pelo desastre.Por meio dos recursos destinados ao suporte a desastres, foram realizadas doações para a Ação da Cidadania, ONG brasileira que trabalha com apoio humanitário às comunidades afetadas pelas enchentes na região.A Amazon Brasil também realizou doações de produtos para o G10 Favelas, transportados para o Rio Grande do Sul com o apoio de uma companhia aérea parceira.“Em um estado de urgência como o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, sabemos que as primeiras horas e dias são críticos para que as comunidades possam se recuperar e, por isso, ativamos rapidamente nosso programa de suporte a desastres, para atender às necessidades das pessoas afetadas na região", afirma o Country Manager da Amazon Brasil, Daniel Mazini.