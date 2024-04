Tecnopuc participa do Web Summit Rio com time feminino

O Tecnopuc está participando da segunda edição do Web Summit Rio com uma equipe formada por mulheres. O evento inicia hoje (15) e acontece até 18 de abril, no Rio de Janeiro.

A presença feminina é tradicionalmente incentivada e impulsionada no evento, que é voltado para tecnologia, inovação e empreendedorismo. Na edição do ano passado, 40% do público era formado por mulheres.

O time do Tecnopuc será formado por Daniela Carrion (community manager), Eduarda Sawaya (especialista em inovação corporativa), Jéssica Rodrigues (analista de inovação e desenvolvimento) e Cristiane Parnaiba (analista de comunicação e marketing).

“Mais uma vez, nos integramos à comunidade Women in Tech, representados por mulheres da equipe do Tecnopuc juntamente a outras 15 startups e empresas do nosso ecossistema. Além de aproveitar o conteúdo e networking que o evento nos proporciona, teremos agendas nos ecossistemas de inovação locais para promover a conexão da comunidade Tecnopuc com empresas residentes destes ambientes”, afirma Daniela.

Também estarão presentes 10 startups do ecossistema do parque tecnológico, como Aidron, Conviver Health, efexHub, Thummi e Vent Digital, e os vencedores dos programas Startup Garage e Hangar. Dentro da programação do Web Summit, o Tecnopuc estará representado em um talk e um painel com Rebecca Parsons, CTO emérita da Thoughtworks.

A consultoria global de tecnologia tem, no Brasil, uma de suas sedes no Tecnopuc, em Porto Alegre. Rebecca é uma das principais lideranças da empresa norte-americana e falará sobre a convergência físico-digital e o uso de inteligência artificial para gerar valor para os negócios.