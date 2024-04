Samsung abre inscrições para Solve For Tomorrow Brasil

A Samsung anunciou a abertura das inscrições para a 11ª edição do Solve For Tomorrow Brasil.

O programa global de cidadania corporativa da empresa é conhecido por estimular alunos e professores do ensino médio da rede pública a criarem projetos inovadores para solucionar demandas e problemáticas da vida real dentro e fora de suas comunidades.

Para participar do desafio, os interessados devem se inscrever com um projeto baseado na abordagem STEM (sigla em inglês para Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática).

As inscrições estarão disponíveis até o dia 10 de julho no site oficial do programa. Os pré-requisitos para a inscrição incluem a participação de 3 a 5 estudantes do ensino médio, sob orientação de um professor orientador que lecione alguma disciplina relacionada às áreas de Ciências da Natureza e/ou Matemática para, ao menos, dois integrantes da equipe inscrita.

Os grupos inscritos também podem contar com um Professor(a) Parceiro(a) que, obrigatoriamente, lecione para, no mínimo, dois integrantes da equipe participante.

“O Solve For Tomorrow é uma iniciativa global da Samsung para estimular o avanço do sistema educacional na rede pública, estimulando a criação de soluções inovadoras para diferentes demandas da sociedade, além de auxiliar no desenvolvimento de habilidades dos jovens participantes para que tenham sucesso em sua carreira acadêmica e profissional”, explica a diretora de Marketing Corporativo da Samsung Brasil, Anna Karina Pinto.

A décima edição do Solve for Tomorrow Brasil foi realizada em 2023 e contou com a participação de todos os estados do país. O destaque entre as equipes finalistas ficou para as equipes de Porto Velho (RO), Penalva (MA) e Tutóia (MA), além dos projetos de Vila Velha (ES), Cascavel (CE) e São Paulo do Potengi (RN).

“Temos certeza de que, mais uma vez, vamos conhecer ideias inovadoras que mostram a imensa capacidade criativa de estudantes e docentes de escolas públicas de todo o Brasil”, afirma Beatriz Cortese, diretora executiva do Cenpec, organização responsável pela coordenação geral do programa no país.