Gramado Summit anuncia 20 escolhidas para Batalha de Startups

A Gramado Summit anunciou as 20 selecionadas para a fase presencial da Batalha de Startups, que acontecerá durante os três dias da conferência, de 10 a 12 de abril.

A vencedora da competição receberá um aporte de R$200 mil da aceleradora Ventiur, com possibilidade de chegar em até R$ 1 milhão por meio de co-investimento.

Durante os três dias de evento ocorre a fase presencial da competição, na qual as selecionadas participarão de uma peneira com avaliação do corpo de jurados da Ventiur. As startups receberão conteúdo prévio para treinamento de pitch com videoaulas para que os empreendedores possam assistir e ajustar suas apresentações, além de um treinamento coletivo ao vivo para tirar dúvidas e revisar os pitches.

Cada startup terá no máximo 10 minutos para apresentação, sendo cinco minutos para apresentação do pitch e cinco minutos para perguntas do corpo de jurados. As três finalistas apresentarão seu pitch para o público no último dia de Gramado Summit, no palco principal. Este será o sétimo ano de Gramado Summit e, também, o sétimo ano de Batalha de Startups.

Confira as selecionadas:





AeonVR

Agendeu Quadras

Alertacar

BassPago

Data4Company

EcomSmart - Insights para E-Commerces

Edupulses

EkmChat

Eva Saúde

Feedstock Solution

Fives

GovTools

Guia da Alma

IDA

Kitsu Mental Health

MEconecte

Muv Tecnologia de Sistemas LTDA

Sagui AI

Streetsales

Tua Operadora