Coursera firma parceria inédita com Startup Academy

Uma das maiores empresas de educação da nova economia, com 142 milhões de alunos registrados, a Coursera acaba de fechar uma parceira inédita com a edtech Startup Academy – que tem como co-fundadores Susana Kakuta, Juliana Suzin e Alsones Balestrin, além da Atitus Educação – para acelerar e qualificar a educação empreendedora. O supervisor da Coursera para a América Latina, Christian Hernández Quiroz, esteve em Porto Alegre na quinta-feira passada para participar do evento de lançamento da startup gaúcha no mercado, que aconteceu no

South Summit Brazil, e para assinar o termo de parceria.

“A parceria com a Startup Academy representa a capacidade de colocarmos todas as rotas de aprendizagem à serviço dos empreendedores, das pessoas que querem desenvolver esse tipo de mindset. Isso vai gerar um valor único para os alunos”, comentou o executivo.

A Startup Academy chega ao mercado com a promessa de revolucionar a educação empreendedora no Brasil, com uma formação acadêmica ágil e focada na criação de startups de classe mundial desde o primeiro dia do curso. É o primeiro curso superior certificado pelo Ministério da Educação (MEC) com foco na formação de novos empreendedores a partir de uma metodologia orientada na criação de startups.

Com a parceria com a Startup Academy, o aluno da edtech brasileira poderá escolher cursos e micro certificações focadas no seu empreendimento junto às melhores universidades do mundo através da Coursera, como Stanford, Duke e Imperial College London, que fazem parte do portfólio da Coursera, que tem sede em Mountain View (EUA).

Mercado Digital – Qual é o alcance da Coursera no mundo?

Christian Hernández Quiroz – Hoje, estamos com mais de 142 milhões de usuários no mundo. E algo que eu gosto de destacar é que a América Latina tem mais de 22 milhões de usuários. É a região que tem um dos crescimentos mais rápidos em relação ao consumo de conteúdo. Os latino-americanos estão encontrando uma solução muito boa para profissionalização através de plataformas como Coursera.

Mercado Digital – Como você avalia o interesse pela educação empreendedora no mundo?

Quiroz – O empreendedorismo é um tema muito importante. Hoje, a gente busca novas ideias para criar novos produtos e serviços. A América Latina é uma região que está muito preocupada com o tema empreendedorismo. As companhias, organizações educativas e inclusive os governos estão buscando estruturar programas para desenvolvimento da força laboral, e isso tem sido muito interessante?

LEIA MAIS: Primeira graduação focada na criação de startups é lançada no South Summit

Mercado Digital – Quais são os temas de aprendizado mais procurados na Coursera?

Quiroz – Nossos cursos mais consumidos têm a ver com as tecnologias emergentes e habilidades em Inteligência Artificial generativa. Mas, curiosamente, o curso mais consumido no mundo é o de Ciência do Bem-Estar, da Universidade de Yale. Isso significa que as pessoas também estão preocupadas com autocuidado e a saúde mental. É muito interessante, pois é uma tendência clara e revolucionária esse tema de encontrar o valor e o sentido no cuidado com a saúde, bem-estar, mente. Isso é algo que também vemos muito nas corporações e nos governos, que se interessam por conteúdos profissionalizantes nessa área.

Mercado Digital – Quais as características dessa procura no Brasil?

Quiroz – Dependendo da região do mundo, as temáticas e as tendências são diferentes. No caso do Brasil, onde temos 5,5 milhões de aprendizes na plataforma Coursera, a procura é grande por temas que têm a ver com o desenvolvimento de conhecimento e habilidades em tecnologias emergentes, como Inteligência Artificial generativa. Aliás, o Brasil ocupa o 2º lugar na América Latina e o 4º no mundo entre os países que mais usam a nossa plataforma.

Mercado Digital – Além dos cursos técnicos, vocês têm percebido um aumento da demanda pelas qualificações comportamentais, as chamadas soft skills?

Quiroz – Certamente, tem muita demanda na aquisição de uma segunda língua, como inglês, chinês e espanhol. E também vemos procura por temas de habilidades de comunicação, trabalho em equipe, liderança, governança, entre outros.

Mercado Digital – Qual a expectativa da parceria da Cousera com a Startup Academy?

Quiroz – Acreditamos que cada aliança que vamos criando em cada região é distinta, particular. Na América Latina, trabalhamos com centros, universidades, corporações e governos. E cada um dá um toque único às soluções do Coursera. No caso da Startup Academy, a capacidade de colocar todas as rotas de aprendizagem à serviço dos empreendedores, das pessoas que querem desenvolver esse tipo de mindset, vai gerar um valor único.

Mercado Digital – De que forma startups como a Coursera e Startup Academy podem contribuir para a educação empreendedora no mundo?

Quiroz – Essas plataformas permitem acessar, no caso da Coursera, o conteúdo de top universidades do mundo como Yale, Stanford, Michigan, MIT. Possibilitam, ainda, que os usuários acessem microcredenciais da indústria de certificações como IBM e Meta. No caso da Startup Academy, os empreendedores poderão alinhar todo esse tipo de conteúdo e colocá-lo em rotas de aprendizagem de fácil consumo para o aprendiz, mas não somente isso: tem um componente no qual nós chegamos que é a aliar a tudo isso, as mentorias. Na minha visão, é a equação perfeita.