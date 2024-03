Claro aposta na visão de ambidestria para alavancar novos negócios

Em um contexto de elevada complexidade e competitividade, as empresas de alto crescimento precisam sustentar o modelo de negócios consolidado e ter a capacidade de inovar com agilidade em outras frentes.É o caso da Claro, que aposta em uma visão ambidestra para gerenciar esses cenários.

“Para Claro, a ambidestria é o caminho para orquestrar os ativos do nosso core business, que é operação de Telecom, TV a cabo, satélite, telefonia móvel, com novos negócios”, afirma o Chief Digital Officer (CDO) da Claro, Rodrigo Duclos, um dos palestrantes neste primeiro dia de South Summit Brazil.

Duclos, que participou do painel Papel do CTO/CDO em empresas de alto crescimento, destaca que a ambidestria é atuar em dois lados paralelos: um focado no core business, buscando manter e desenvolver operações saudáveis; e outro, voltado às boas práticas do mundo digital, com novas ações, processos e gestão. “Estamos atentos para ver como alavancamos empresa para novas iniciativas e como usamos o core para acelerar parceiras.”

Como fruto dessa visão, a companhia criou a BeOn Claro/Embratel, um hub de inovação que tem o propósito de interagir com ecossistema de inovação e prospectar oportunidades. “O grande mote do BeOn é ir além da conectividade, identificar problemas e soluções diferenciadas”, pontua Duclos.

A verdade é que eventos como o South Summit ampliam as perspectivas para empresas tradicionais que, como a Claro, buscam participar ativamente do ambiente de inovação.

“Porto Alegre possui um ecossistema forte de inovação e é uma das cinco capitais mais promissoras para startups na América Latina. E a Claro, através do seu hub de inovação, o beOn Claro, busca oportunidades de colaborar com empreendedores, ambiente acadêmico e agentes públicos para desenvolver e escalar soluções que possam contribuir com novas plataformas de negócio, novos serviços digitais e a utilização sustentável dos nossos recursos naturais”, observa o diretor regional da Claro para a região Sul, Marcelo Repetto. “Estar presente no South Summit Brazil Porto Alegre possibilita ampliar ainda mais todas essas conexões”, acrescenta.