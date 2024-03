3ª edição do South Summit Brazil começa nesta quarta em Porto Alegre

Cerca de 24 mil pessoas de 50 países começam a desembarcar a partir desta quarta-feira (20) no South Summit Brazil 2024, que acontece no Cais Mauá e prossegue até a próxima sexta-feira (22). É um aumento de 10% em relação à edição anterior. O público recorde eleva as expectativas para uma edição histórica do maior evento de empreendedorismo e inovação da América Latina.

No início desta semana, já não havia mais ingressos disponíveis para duas das três categorias do evento (Business e Executive). Os ingressos restantes são para a categoria Attendee, que até esta terça-feira (19) já havia superado 97% da capacidade. A ampliação do público, nesta terceira edição, revela a projeção que o South Summit Brazil alcançou e que coloca o ecossistema gaúcho em evidência global.

Além do aumento no número de pessoas, o evento também teve o seu espaço ampliado. Serão 38 mil m² de área, o que representa um crescimento superior a 150% das áreas cobertas. A organização investiu na climatização dos espaços e na expansão dos palcos – o menor deles tem capacidade para 300 pessoas – que receberão 600 palestrantes.

“Queremos ser o ponto de encontro do ecossistema latino-americano e, neste ano, teremos uma ampliação de países como Uruguai, Chile, Colômbia, Argentina e México”, destaca o CEO do South Summit Brazil, Thiago Ribeiro. A presença de delegações do mundo todo é um dos destaques da terceira edição, que tem atraído o interesse internacional. É o caso de uma comitiva de startups israelenses que virá para o evento.

“O mercado brasileiro é um grande ativo para essas startups. E o South Summit Brazil acaba, muitas vezes, sendo a porta de entrada do mercado brasileiros para outras nações”, avalia.

O que esperar do South Summit Brazil 2024?

“É um evento que coloca o ecossistema de inovação gaúcho em evidência para o mundo. Nos preparamos para receber um público maior. Melhoramos a estrutura como um todo: temos um armazém a mais, a área de alimentação também foi aumentada, as pessoas encontrarão um ambiente com mais conforto térmico. Em relação ao RS Innovation Stage, que é o palco do governo gaúcho no evento, os números mostram o quanto ele está valorizado e respeitado. Tivemos mais de 200 propostas de painéis, deixando o conselho curador com a difícil tarefa de selecionar apenas 40 para os três dias de debates. A cada ano temos um engajamento maior e isso reflete a importância deste espaço.” Simone Stülp - Secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia do governo do Estado.

“Estamos com uma expectativa muito positiva para esta terceira edição do South Summit, que deve superar em todos os aspectos as edições anteriores. Teremos mais de duas mil startups inscritas na competição. Para a Conferência da Associação Internacional de Parques Científicos e Áreas de Inovação (IASP), no Tecnopuc, recebemos essa semana 150 pessoas de diversos lugares do mundo (Dinamarca, Itália, Cuba, Colômbia, Argentina, Uruguai, Espanha, muitos países). Depois, todos vão participar do South Summit também. O Comitê de Honra vai estar quase todo presente nos diversos eventos.” Jorge Audy, presidente do Comitê de Honra do South Summit Brazil e superintendente de Inovação e Desenvolvimento da PUCRS e do Tecnopuc.

“Esta edição vai mostrar muita maturidade do evento. É um evento que consegue provar o seu valor e vai evidenciar que o que aconteceu em 2022 e 2023 não foi por acaso, não foi sorte, não foi um momento pontual. O South Summit Brazil é a confluência de colaborações dos atores da sociedade gaúcha e do ecossistema para realmente fazer do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre o epicentro da inovação. Vamos bater recorde de delegações internacionais. É uma edição que reforça a convicção de que a gente está no caminho certo para realizar essa estratégia de promoção do estado como protagonista da nova economia.” Eduardo Lorea, diretor regional Latam do South Summit e CEO Numerik

“A edição anterior (2023) já foi boa e a terceira está ainda melhor. Eu fiz parte do júri de seleção das startups que participarão agora, em 2024. Avaliei 25 startups e fiquei surpreendido com a qualidade, a maioria (cerca de 75% das que avaliei) vêm de fora do Brasil (Israel, Estados Unidos, Europa). A gente vê o crescimento do interesse internacional para este evento. Colocamos uma bandeira forte aqui na América do Sul de um evento internacional de peso. Nunca vieram tantos investidores para Porto Alegre. E como a gente também gosta de dizer, nós mexemos na cultura do empreendedorismo do Rio Grande do Sul” Alsones Balestrin, adviser de Inovação e Tecnologia e cofundador da Startup Academy