Parques globais se reúnem em Porto Alegre para evento da IASP

Especialistas envolvidos na transformação de realidades locais estão em Porto Alegre para compartilhar experiências e desafios dos ecossistemas regionais, dividindo painéis com palestrantes de localidades diferentes para discutir como avançar na conexão da América Latina e gerar impacto local por meio da inovação.

A ação está sendo organizada pela Associação Internacional dos Parques Científicos e Áreas de Inovação (Iasp) e pela Aliança para Inovação UFRGS, PUCRS e Unisinos, e acontece até a próxima quarta-feira, no Tecnopuc, em Porto Alegre. A iniciativa tem o apoio da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Porto Alegre e do South Summit Brazil 2024.

Hoje (18) pela manhã foram realizadas visitas técnicas, como no Tecnosios e Tecnopuc. Nesta terça, está confirmada a presença da ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos.

Esta é a primeira conferência da Iasp este ano. Estão previstas outras edições no Quênia, no Canadá, no Reino Unido e nos Emirados Árabes Unidos. A importância desses encontros regionais é concentrar os membros nas questões mais relevantes em diferentes partes do mundo.