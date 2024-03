Vivo reduz em até 75% custo e tempo para criar novos apps

A Tachyonix, investida da Wayra Brasil, Corporate Venture Capital (CVC) da Vivo/Telefónica, solucionou em tempo recorde o desafio de tornar a área de Recursos Humanos da operadora mais eficiente. Com a criação de mais de 70 aplicativos, 27 deles na primeira onda (MVP1), a companhia teve uma economia de até 75% no tempo e custo para desenvolvimento das novas ferramentas.

Entre as principais transformações, está a criação de um app, entregue nas versões mobile e desktop, para registro digital da entrada e saída de pontos. Antes, os funcionários realizavam suas marcações com um crachá físico, o que todos os meses gerava a necessidade de realizar correções manuais no sistema pelo gestor da área e o gerente de RH. Desde a mudança, as informações são 100% digitalizadas dentro do sistema SAP, por meio da criação de aplicativos low code/no code, documentados e com atualização automática.

“A Tachyonix tornou-se uma parceira estratégica da Vivo/Telefónica e nos apoiou de forma rápida a solucionar os desafios da área, melhorando a comunicação e satisfação entre os colaboradores”, o gerente Sênior de Projetos da Vivo/Telefónica, Hussein Ali El Chab.

A empresa também ajudou a Vivo a digitalizar pontos como pedido de reprogramação de férias, que pode ser feito também a partir de um smartphone ou tablet. “Conseguimos colocar 16 aplicativos no ar para a Vivo na segunda onda (MVP2) adicionalmente aos 27 da primeira versão. Com a nossa solução, o usuário reduz drasticamente a chance de erro humano”, conta o CEO e fundador da Tachyonix, Marcelo Korn.

Desde o investimento feito pela Wayra Brasil, a Tachyonix cresceu cinco vezes o número de novos clientes, entre eles a própria Vivo Telefónica.

Presente no Brasil desde 2012, a Wayra Brasil já investiu em 83 startups e, atualmente, conta com 27 empresas em seu portfólio, sendo que 50% delas possuem contratos ativos com a Vivo.