Em 2025, Arena Agrodigital vai dobrar espaço das startups

A quarta edição da Arena Agrodigital, realizada entre 4 e 8 de março, durante a Expodireto, foi considerada um sucesso pelos organizadores, que já anunciaram os planos para 2025: dobrar o espaço das startups, passando de 30 empresas participantes para 60.

O coordenador da Arena AgroDigital da Expodireto Cotrijal, Marcelo Ivan Schwalbert, comenta que a Arena Agrodigital cumpriu o objetivo de levar tecnologia e informação para o parque. Entre os destaques da edição, ele cita as startups como um ponto alto do evento, por trazerem soluções não óbvias.

“Vamos ampliar espaços das startups ideia trazer mais tecnologias sobre conectividade”, antecipa sobre os projetos para o próximo ano. O coordenador detalha que a organização do evento já está pleiteando empresas de conectividade, inclusive internacionais para 2025.

Outra atração de destaque da programação que estará presente na próxima edição é a arena de drones. Nessa área, o visitante da feira pode conhecer melhor a tecnologia por meio de demonstrações que são feitas no local. “Teve muita comercialização”, destaca Schwalbert. “Antes, os drones eram uma ideia, agora isso virou uma realidade importante”, diz.

Com uma programação abrangente, contemplando desde palestras em todos os dias do evento, a Arena Agrodigital incorpora a visão de ecossistema de inovação. Há um cuidado em aproximar diferentes atores no decorrer da feira, como empresas tradicionais, startups, especialistas e o público geral.

“Neste ano, trouxemos empresas que trabalham soluções para o agro também para empresas, fortalecendo o B2B”, demonstra Schwalbert. O coordenador lembra que a ideia é promover melhorias no campo da porteira para dentro e também da porteira para fora, ou seja, não apenas para o B2C, que seria o produtor, mas também com empresas apresentando soluções para outras empresas da cadeia do agronegócio.

Fazendo um balanço da edição recém-concluída, Schwalbert frisa que o a Arena Agrodigital conseguiu atingir “seu propósito de trazer inovação para o homem do campo”. A visão se volta, agora, para a edição de 2025. “Agora vamos escutar feedbacks dos expositores para construir arena do próximo ano”, assegura.

A Arena Agrodigital encerra a sua quarta edição cumprindo o papel de ampliar o debate sobre a inovação do campo. Um dos grandes méritos do evento é que ele tem o poder de despertar o público que frequenta a Expodireto, ampliando o alcance do tema. “São encontros como este que permitem que, efetivamente, a gente tenha a roda da inovação aberta acontecendo”, resume a secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul, Simone Stülp.