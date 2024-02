AWS investirá US$ 20 milhões para combater disparidades na saúde

A Amazon Web Services (AWS) anunciou um financiamento adicional de US$ 20 milhões para a Iniciativa de Equidade em Saúde, elevando o compromisso total da empresa para US$ 60 milhões em créditos de nuvem e conhecimento técnico.

O foco é priorizar projetos que aumentem o acesso a serviços de saúde de alta qualidade e culturalmente responsivos; promovam comunidades resilientes e mitiguem o impacto das mudanças climáticas na saúde e na qualidade de vida.

As organizações que se encaixam nos critérios podem se candidatar à Iniciativa de Equidade em Saúde da AWS. São aceitas inscrições três vezes por ano, sendo que o próximo ciclo será encerrado em 31 de março de 2024.

Em 2021, a companhia lançou a Iniciativa de Equidade em Saúde como um compromisso de três anos e US$ 40 milhões para ajudar a resolver lacunas na equidade em saúde. Desde então, 229 organizações contribuíram com inovações para o programa a fim de ajudar a solucionar as disparidades nos determinantes sociais da saúde em todo o mundo. Mais de US$ 30 milhões do fundo original já foram distribuídos.

O projeto também está adicionando uma nova área de financiamento para abordar o impacto da mudança climática na saúde. Isso se deve ao fato de que os fatores ambientais podem afetar amplamente a saúde.

O Banco Mundial estima que mais de 700 milhões de pessoas não têm condições de atender às suas necessidades básicas relacionadas a serviços sociais e de saúde, amplamente conhecidos como determinantes sociais da saúde. Oitenta por cento dos resultados em termos de saúde e qualidade de vida, bem como dos riscos à saúde, são determinados por esses fatores.



A líder global de equidade em saúde da AWS, Danielle Morris, comenta que os participantes da Iniciativa de Equidade em Saúde criaram soluções que abordam com eficácia as lacunas de equidade no acesso a serviços de saúde de qualidade.

“As organizações puderam usar a tecnologia de nuvem para inventar novas maneiras de fornecer cuidados essenciais a populações historicamente carentes em 28 países, como bancos de dados de saúde diversificados até o uso de inteligência artificial (IA) para diagnósticos precoces de derrame, essas organizações estão desenvolvendo soluções que estão mudando o jogo para populações com acesso limitado", comenta.

Os participantes do programa variam de startups a organizações sem fins lucrativos e grandes empresas, e oferecem uma ampla gama de soluções, desde aplicativos que abrangem suporte de transporte e melhor acompanhamento, até a vigilância de doenças que passam entre humanos e animais, e muito mais.

Um exemplo é a FOLX, uma startup dos EUA lançada em 2020, que oferece serviços de saúde habilitados por tecnologia e adaptados para atender às necessidades de saúde física e mental da comunidade LGBTQIA+. Com o apoio da Iniciativa de Equidade em Saúde, a FOLX aumentou sua base de assinantes em mais de 40% e expandiu de 26 estados norte-americanos para todos os 50.

Atualmente, a startup atende milhares de pacientes nos EUA, oferecendo atendimento primário virtual, atendimento de afirmação de gênero e serviços de saúde mental.