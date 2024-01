Dispositivos ‘vestíveis’ com IA aquecem debate sobre privacidade

Os dispositivos ‘vestíveis’ (wearables) equipados com Inteligência Artificial IA)) poderão desencadear debates sobre privacidade junto com o crescimento da realidade aumentada (AR) e da realidade virtual (VR), estabelecendo novos padrões de privacidade em 2024. A previsão é da empresa de cibersegurança Kaspersky.



Embora as pessoas tenham adotado dispositivos como smartphones e assistentes inteligentes em suas casas, os equipamentos vestíveis, especialmente os que usam câmeras, como óculos inteligentes ou “AI Pins”, tendem a despertar mais suspeitas. A visibilidade que esses dispositivos proporcionam poderia realmente gerar questões para pessoas preocupadas com a privacidade, supondo que ganhem popularidade.



"Na era da evolução das tecnologias, a noção de dados particulares deve estender-se além dos limites convencionais. O advento dos dispositivos usáveis equipados com IA, o desenvolvimento da AR/VR e a ascensão dos bots assistentes exibem uma interpretação mais ampla do que é privacidade”, analisa Anna Larkina, especialista em segurança e privacidade da Kaspersky.

Ao mesmo tempo, espera-se que as violações de dados que incluem senhas tornem-se menos importantes conforme a autenticação de dois fatores se popularize e as pessoas reforcem sua privacidade com assistentes virtuais (bots).



Da mesma forma, o desenvolvimento da realidade aumentada e da realidade virtual deve estabelecer novos padrões de privacidade. Normalmente, os lançamentos de produtos da Apple chamam a atenção do público, gerando discussões sobre privacidade, especialmente quando se trata de tecnologias que ainda não foram regulamentadas adequadamente.



Com a introdução do Apple Vision Pro e a integração cada vez maior da AR/VR na vida cotidiana, é provável que preocupações com a privacidade ocupem uma posição central.



O campo da privacidade, revela o estudo da companhia, está passando por um momento transformador por conta do surgimento de novas tecnologias e da evolução do comportamento padrão. Os grandes eventos de 2023 nas esferas social, econômica e política, assim como as novas tendências tecnológicas, serão os principais fatores que influenciam o cenário da privacidade em 2024.



A promoção da privacidade por meio do surgimento de bots assistentes. A crescente prevalência dos bots assistentes, que utilizam processamento de linguagem natural (NLP), apresenta uma oportunidade irresistível de aprimorar a privacidade dos usuários em diversos setores. Imagine um futuro no qual os bots assistentes desempenham um papel fundamental na proteção de dados pessoais, especialmente durante chamadas.



Um bot assistente sofisticado poderia cuidar das chamadas de usuários continuamente, garantindo que informações sigilosas, como a voz do usuário, estivessem sempre protegidas.



O vazamento de senhas será uma preocupação menor e o principal motivo disso é a prevalência da autenticação de dois fatores, em que um código adicional para confirmar seu login é enviado por SMS ou gerado em um aplicativo específico, como o Kaspersky Password Manager. Além disso, alguns serviços, como o Google, já oferecem uma autenticação “sem senha” por meio de “passkeys”, ou chaves de acesso, enquanto outros preferem a autenticação biométrica no lugar de senhas tradicionais.



