JBL PartyBox traz novos recursos de luzes e potência sonora

Substituta da JBL PartyBox 1000, chega ao Brasil a JBL PartyBox Ultimate, nova caixa de som da marca com novo show de luzes. O lançamento possui conexão Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3, Auracast, Chromecast, AirPlay2, Alexa MRM, compatibilidade com assistentes de voz, PartyPad com novas funções e acesso ao aplicativo JBL One.

A caixa de som foi desenvolvida para oferecer um som mais potente, cobrindo grandes espaços – o equivalente a duas quadras de basquete. O Dolby Atmos oferece efeitos espaciais imersivos em 3D.

As luzes da JBL Partybox Ultimate transformam o ambiente em uma experiência sensorial diferenciada.

Com efeito noturno estrelado exclusivo, trilhas de luzes frias e efeitos estroboscópicos, as luzes se projetam em qualquer superfície que o aparelho esteja, informa a fabricante.

Com o aplicativo JBL One é possível atualizar as configurações de equalização e personalizar as cores e os padrões do show de luzes para o clima de festa perfeito.

A caixa de som portátil já está disponível no Brasil, na cor preta, no site da JBL pelo preço sugerido de R$ 7.999, 00.