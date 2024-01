Marice Fronchetti assume presidência do Seprorgs

O ano começou com o Seprorgs com nova gestão, tendo à frente agora Marice Fronchetti. Na pauta, como prioridade, a desoneração da folha de pagamento, a reforma tributária e o Sandbox Regulatório.

"Vamos direcionar nossa atenção para unificar forças e agregar, contribuindo para despertar a consciência da classe empresarial. Temos objetivos relevantes, como a regulamentação de projetos de lei estaduais referentes ao Sandbox e à inovação tecnológica, além da regulamentação de projetos junto aos municípios, com alguns já regulamentados, como Porto Alegre, Canoas, Caxias e Santa Maria", afirma.

O Sandbox Regulatório trata de um ambiente isolado e seguro, com regulamentação simplificada por um período limitado, para que as empresas possam testar soluções novas, realizar adequações necessárias e verificar o impacto de mercado antes do lançamento em caráter definitivo.

A nova gestão enfrenta um desafio adicional com as eleições municipais deste ano, enfatizando a importância de escolher representantes que atendam às demandas do setor de TI.

Também compõe a equipe Luis Henrique Petkovicz (VP), Edgar Serrano (diretor financeiro), Ederson Bastos (vice diretor Financeiro), Marcus Sperb (diretor Administrativo) e Rafael Krug (vice diretor Administrativo).

Além disso, Vinycio de Correa Lunelli e José Carlos Zanetti assumem como diretor e vice-diretor de Relações do Trabalho, respectivamente.