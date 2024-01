Gaúcha Meta é responsável por tecnologia que inibe roubo de celulares

A Meta, empresa brasileira de tecnologia e inovação, é a parceira do Ministério da Justiça e Segurança Pública no desenvolvimento do recém-lançado “Projeto Celular Seguro”. Criado com o objetivo de coibir os mais de 2,7 mil celulares roubados por dia no país, o aplicativo e site atenderão mais de 150 milhões de pessoas.



O novo aplicativo é uma plataforma que permite bloquear as funções do celular roubado, ou seja, o usuário bloqueia o aparelho, com o IMEI, diretamente com a Anatel e o banco tomará uma ação preventiva automaticamente em relação à sua conta bancária.



“O desafio, além da grande quantidade de ações que o aplicativo terá que comportar, é estar preparado para o altíssimo número de cadastros e usuários, já que muitas pessoas possuem mais de um aparelho telefônico. Por esse motivo, desenvolvemos o aplicativo e o site de forma a permitir que mais de 150 milhões de pessoas acessem”, explica Telmo Costa, CEO da Meta.

De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, em 2023, foram registrados, aproximadamente, 1 milhão de boletins de ocorrência de crimes de furtos e roubos de celulares. O número, porém, tende a ser maior já que há subnotificação, pois muitos não prestam queixa devido à burocracia envolvida.



“Esse é um passo relevante na jornada contra essa ação criminal, tão frequente no Brasil, e mais do que isso, é um belo exemplo da tecnologia como aliada para o bem-estar da sociedade. Fazer parte de projetos que estão no dia a dia da população é gratificante, e faz parte do DNA da Meta, somos pessoas servindo pessoas”, relata Costa.



Para usar, o cidadão precisa ter o app “Celular Seguro” em seu telefone ou acessar o website com seu login do gov.br, depois, basta registrar um telefone de uma pessoa de confiança (que pode ser mais de uma). No caso do telefone furtado, roubado ou perdido, é possível usar o aplicativo no celular da outra pessoa pré-cadastrada (referenciada como pessoa de confiança) ou via website parar denunciar o ocorrido. Automaticamente, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, bloqueia seu aparelho pelo número do IMEI informado, assim, o banco tomará as devidas providências



