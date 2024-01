Semente tem novo CEO e reestrutura unidades de negócio

A Semente Negócios inicia 2024 com novo CEO: César Costa. Mestre em inovação, tecnologia e sustentabilidade pelo PPGA/UFRGS, o executivo, que antes ocupava o cargo de diretor de Inovação Corporativa, atua na organização há oito anos e é um dos sócios da empresa.



Agora na liderança da Semente terá a missão de alinhar a pauta de inovação ao ESG para que as pessoas consigam entender um pouco melhor sobre o conceito de “inovação que valoriza a vida”. O até então CEO da Semente, Marcio Jappe, passa agora a integrar o conselho da empresa.



“Um dos nossos objetivos para os próximos anos é continuar consolidando e expandindo a Semente no mercado. Para isso, desenvolvemos uma plataforma que suporta nossa estratégia de trabalharmos por projeto com pessoas consultoras altamente qualificadas, aumentando a escalabilidade do modelo de consultoria e a entrega de resultados aos clientes", destaca Costa. Ele cita ainda a parceria com o CNEX, empresa de formação de lideranças, com a qual a Semente está co-desenvolvendo formações em inovação e impacto.

A empresa tem mais de 100 projetos realizados para clientes como iFood, Natura, Mercur, Coca-Cola FEMSA e Sebrae e Prefeitura de São Paulo. Em 2023, foram cerca de 4 mil pessoas impactadas, em 13 estados brasileiros, pelas iniciativas da empresa no ano.



Além da mudança de CEO, a Semente também está reorganizando suas unidades de negócio, que agora serão divididas em três pilares: Educação Empreendedora, que são os projetos de empreendedorismo dirigidos pela Semente; Inovação Corporativa, projetos de consultoria focados em conectar a inovação ao ESG; e o Instituto Cória, com projetos que vão democratizar o acesso ao empreendedorismo para que todos e todas possam criar soluções sustentáveis, tendo uma atuação muito forte em periferias.





“O ano de 2023 foi muito marcante. Agora vamos entrar em um novo momento da empresa, com foco em trazer o ESG para nossas unidades de negócio e na expansão da Semente para o mercado. Estamos prontas e prontos para enfrentar esses novos desafios e continuar crescendo em conjunto”, acrescenta a sócia e diretora de operações da Semente Negócios, Alline Goulart.