Claro pay amplia portfólio com produtos de seguros e assistências

A plataforma Claro pay conta agora com um portfólio de seguros e assistências, que podem ser contratados diretamente pelo aplicativo.

A entrada no novo mercado foi viabilizada por meio de parcerias com players globais do setor, como as seguradoras Allianz Group e Zurich e a corretora MDS Group. No momento, são oferecidas sete opções entre seguros e assistências, como assistência especial que engloba serviços pessoais e para pets; seguro de proteção de bens domésticos e para acidentes causados aos imóveis, smartphones e automóveis.

“Identificamos a oportunidade de formatar um produto diferenciado, com foco na inclusão financeira e desburocratização do serviço. No Brasil, o mercado de seguros ainda está muito voltado para atender às pessoas com poder aquisitivo mais alto, com formatos tradicionais e complexos. Nossa expectativa é dar a eles a oportunidade de obter produtos de seguros e assistências com facilidade e preços acessíveis”, comenta o diretor executivo de Serviços Financeiros e Claro pay, Mauricio Santos.

LEIA TAMBÉM: Digitalização é prioritária para o mercado de seguros

Segundo ele, a ampliação do portfólio de serviços disponibilizado na plataforma é um reflexo do mercado e visa garantir uma experiência ainda mais completa para os usuários da conta.

“Existe uma crescente demanda por soluções integradas que facilitem o dia a dia e valorizem uma jornada mais fluida para o consumidor. Nosso intuito é aprimorar a plataforma para que nossos clientes possam concentrar, cada vez mais, a administração de suas rotinas financeiras dentro do Claro pay”, reforça.