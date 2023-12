Acate e Eletrobras reforçam parceria em inovação aberta

A parceria entre a Associação Catarinense de Tecnologia (Acate) e a Eletrobras deve se fortalecer em 2024.

A empresa do ramo energético lançou recentemente o Polo Sul do Innovation Grid, sua plataforma de conexão com os ecossistemas de inovação. Além disso, já foi inaugurada a sala da Eletrobras no LinkLab, o programa de inovação aberta da entidade que representa o setor de tecnologia em Santa Catarina.

Na avaliação do diretor de inovação e novos negócios da Acate, Silvio Kotujansky, o lançamento do Polo Sul do Innovation Grid fará com que a integração entre Acate e Eletrobras seja ainda maior no próximo ano. "Podemos dizer que esse ano foi um aquecimento, um início de conexão. A partir do próximo ano, com essa estruturação da parceria, não tenho dúvida de que vai haver uma aceleração", comenta.

A ideia é focar ainda mais nas entregas, envolvendo as startups, promovendo eventos e capacitações. Agora o jogo começa para valer. "Vemos isso como uma oportunidade muito grande para o ecossistema de inovação de Santa Catarina", complementa.

O LinkLab também possui parcerias ativas com outros empresas do ramo energético, como Engie e Celesc.