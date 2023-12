Toti cresce número de alunos migrantes e refugiados em mais 330%

A Toti, startup de impacto social focada em incentivar o ensino e a inclusão de pessoas refugiadas e migrantes no mercado de trabalho de tecnologia, cresceu 332% em número de alunos e mais de 100% em faturamento desde a participação no programa BNDES Garagem. A empresa já alcança 20 estados brasileiros, atendendo pessoas de 37 nacionalidades diferentes. Em 2022, participou de uma rodada pré-seed com o CVC do Nubank. O BNDES Garagem é o programa desenvolvido pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e executado pelo Consórcio AWL (Artemisia, Wayra e Liga Ventures). Com formação gratuita voltada para o desenvolvimento profissional, a Toti já apoiou mais de 1 mil pessoas, impactando mais de 3 mil familiares, ao oferecer a capacitação e busca por vagas existentes na área da tecnologia para refugiados e migrantes. Atualmente, 108 milhões de pessoas vivem em situação de migração pelo mundo, de acordo com a Acnur (Agência da ONU para Refugiados). Somente no Brasil, mais de 2 milhões de refugiados e migrantes buscaram abrigo, a maioria da Venezuela, Portugal, Haiti, Bolívia e Argentina.