Renner Startups vai potencializar conexão com ecossistema

A Lojas Renner S.A. acaba de criar um canal dedicado ao relacionamento com startups, o Renner Startups. O foco é aumentar a proximidade com empreendedores e soluções inovadoras para as suas áreas de negócios. Anteriormente, a companhia já havia lançado o RX Ventures, fundo de Corporate Venture Capital (CVC), para investimento em startups em estágio inicial.

Com uma área de inovação aberta ativa desde 2021, a varejista tem ampliado o relacionamento com startups nacionais e internacionais, contando essas empresas com oportunidades e desafios internos da empresa, seja no core business ou em áreas de apoio.

O principal foco são startups em nível operacional, com capacidade de escala e que alinhem resultado às boas práticas ESG (ambiental, social e de governança). Junto desses parceiros, o objetivo é impulsionar a evolução das operações das marcas Renner, Youcom (moda jovem), Ashua (moda curve & plus size), Camicado (artigos para casa e decoração) e Repassa (brechó online), além da instituição financeira Realize.

A empresa já mapeou 750 startups no Brasil e no exterior, se conectou com cerca de 250 e realizou mais de 25 POC (provas de conceito) ou parcerias.

“Agora, damos mais um passo robusto, que reforça e facilita ainda mais o nosso relacionamento com startups e o ecossistema de inovação, conectando empreendedores aos desafios e oportunidades do nosso negócio, acelerando testes e firmando parcerias valiosas”, relata o gerente da Renner Startups na Lojas Renner, Cesar Brunetto.

Um exemplo disso, comenta, foi a parceria firmada com uma startup de análise de dados focada no varejo. A solução combina dados do ecossistema da Lojas Renner S.A. com informações de mercado a partir da inteligência artificial, o que possibilita a análise das mudanças no cenário da moda e o fornecimento de insumos para as tomadas de decisão. “A solução possibilitou, ainda mais, a aproximação de dados e tendências – que juntos geram insights com foco no produto. Essa estratégia reforça o nosso objetivo de entregar de forma cada vez mais ágil a melhor experiência possível em moda e lifestyle à nossa consumidora”, explica Brunetto.

Entre os temas em foco da Renner Startups está a busca por parceiros que contribuam para a aceleração da pauta de sustentabilidade na Companhia. “De novas formas de cultivo de matérias-primas, processos de reciclagem ou uma melhor gestão dos aspectos ESG de nossa cadeia de valor, temos convicção de que somente com a inovação e o uso de tecnologia seremos referência em uma moda cada vez mais responsável”, acrescenta.

As empresas podem se conectar ao Renner Startups pelo site corporativo das Lojas Renner S.A., em https://www.lojasrennersa.com.br/startups. Lá as startups podem entrar em contato e compartilhar suas soluções e modelos de negócio. Se houver sinergia entre elas e os desafios dos negócios da varejista, o time da varejista entra em contato com os empreendedores.