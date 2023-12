eSales cresce mais de 120% na plataforma Colecta

A Colecta, do Grupo eSales, aumentou em 122% a receita. No acumulado desde 2020, essa marca chega a 290%. Pela plataforma, é possível acessar em tempo real os níveis de estoque dos parceiros de negócio e distribuidores, proporcionando decisões informadas sobre quando e quanto pedir. É uma solução de supply analytics que permite à indústria, aos distribuidores e aos varejistas o monitoramento da venda dos seus produtos.

Com foco na indústria de alimentos, a plataforma atingiu ainda uma média de 20% em redução de ruptura somente no setor. “Ao mitigar as lacunas entre a oferta e a demanda, a Colecta garante que seus clientes alcancem níveis mais altos de eficiência operacional e maior rentabilidade em todo ciclo de venda”, explica Luciano Sager, CEO da Colecta by eSales.

A plataforma agora possui um novo recurso, criado para contribuir com a previsão de demanda. A novidade foi pensada para vendedores externos e representantes comerciais gerenciarem de forma mais assertiva os seus pedidos, com a simplicidade que essas tarefas exigem.

O recurso já está disponível para smartphones e tablets desses profissionais, onde é possível acessar em tempo real os níveis de estoque dos parceiros de negócio e distribuidores, proporcionando decisões informadas sobre quando e quanto pedir. Além disso, todo o módulo de previsão de demanda da plataforma traz o registro histórico desses dados, nos quais também é possível analisar os produtos que têm mais demanda em cada ponto de vendas e observar consumos sazonais.

“Criamos esse recurso pensando não apenas em uma simples conveniência, mas entendendo que a gestão de pedidos precisa ter essa velocidade e assertividade, sem achismos ou incertezas. Afinal, como um todo, a nossa ferramenta desempenha um papel crítico na prevenção de rupturas de vendas”, pondera Sager.