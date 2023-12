Captable é a primeira plataforma a captar R$ 100 milhões para startups

Será que o ‘inverno das startups’ está ficando no passado? Depois de um período de recursos abundantes, especialmente em 2021 – quando as empresas receberam um total de US$ 9,4 bilhões – os anos seguintes foram de arrefecimento nos aportes, especialmente 2023.

Mas, alguns sinais já apontam para uma recuperação, mesmo que ainda gradual. Um deles é o resultado no setor de equity crowdfunding. A Captable, maior plataforma de investimentos em startups do Brasil, acaba de alcançar o marco de R$ 100 milhões em captações de startups. Com isso, a empresa tornou-se a primeira plataforma a atingir esse valor no país.

Em operação desde julho de 2019, a Captable já impulsionou 60 startups com aportes de 7,5 mil pessoas que investiram desde R$ 1 mil, R$ 100 mil R$ 1 milhão. A maior rodada de captação ocorreu com a agritech gaúcha, Cowmed, que recebeu R$ 5,9 milhões de 500 investidores.

Outras rodadas de destaque foram da Zletric (R$ 5 milhões em 1h30min, o recorde em tempo de fechamento), Beeva (R$ 4,5 milhões) e Simple&Co (R$ 3,5 milhões). Entre as rodadas, a plataforma também foi responsável pela captação da Trashin, cleantech que foi a primeira startup brasileira a superar R$ 1 milhão em investimentos em quatro horas.

O cofundador e CEO da Captable, Paulo Deitos, explica que o objetivo da plataforma é conectar investidores e startups que tenham potencial para serem os próximos cases de sucesso como aconteceu com Alter, adquirida pelo Méliuz; Wuzu, comprada pela 2TM, do Mercado Bitcoin; e Finansystech, adquirida pela Celcoin – as aquisições trouxeram retorno médio de 197% aos investidores, uma média de 92,7% ao ano nos 3 casos.

O empresário explica que as startups passam por um processo criterioso de seleção para garantir a segurança dos investidores. “Muitas vezes, esse processo demora 6 meses - do início das reuniões até a abertura da captação, que pode atingir a meta em menos de 24h, como foi o caso Ciclo Orgânico, cleantech de compostagem”, explica.

A Captable também foi a primeira plataforma de investimentos a operar no mercado subsequente - uma espécie de mercado secundário”com características próprias - com o lançamento do Captable Marketplace. Através do recurso, é possível vender títulos e comprar participação em uma startup de outro investidor, caso tenha investido nos últimos 24 meses.

A Captable também foi a primeira plataforma a atingir R$ 1 milhão transacionados em mercado subsequente. “O Marketplace proporciona uma forma rápida e simples para os investidores negociarem títulos de investimento em startups. Por meio deste recurso, os investidores têm maior liquidez para seus investimentos em startups. Essa marca é mais uma prova de que é possível facilitar as negociações de participações em novas ideias”, comenta Deitos.

As startups que captaram através da plataforma já foi responsável por empregar 1003 pessoas diretamente e 6 mil pessoas indiretamente. “Promovemos um impacto positivo no cenário empreendedor brasileiro, pois trabalhamos para promover startups inovadoras que solucionam problemas e consequentemente, ajudam na geração de emprego e renda”, ressalta.

Deitos acrescenta que a plataforma já alcançou R$ 1,1 bilhão em valor de portfólio - cálculo que leva em conta o valuation atual de cada uma das startups, seja a última rodada realizada na Captable ou no mercado.







Além disso, as startups do portfólio faturaram R$ 148,9 milhões em 2022 e R$ 94,9 milhões no primeiro semestre de 2023. Considerando o último valor anualizado - sem considerar crescimento -, o portfólio deve fechar o ano atual faturando pelo menos R$ 189 milhões.