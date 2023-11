Segurança é a principal diferenciação, diz Alex Coqueiro

O diretor de tecnologia da AWS para América Latina, Canadá e Caribe, Alex Coqueiro, analisou o lançamento do Amazon Q e destacou o fato de que o assistente chega com a promessa de democratizar o acesso à GenIA.



"Essa ferramenta vai ajudar as pessoas a buscarem informações rapidamente, e também poder escolher os melhores modelos para cada aplicação", explica.

Para o Líder de Arquitetura de Soluções para a América Latina, Américo de Paula, o Amazon Q é um exemplo claro do quanto a GenIA passa, cada vez mais, a atuar de forma proativa para melhorar a experiência dos usuários.

"Não é uma ferramenta para responder perguntas de negócios e, sim, para ajudar no melhor uso das soluções da AWS sem que as equipes de infraestrutura, segurança e tecnologia, por exemplo, tenham conhecimento dos quase 300 serviços da marca", exemplifica.

Quando o assunto é o diferencial da AWS em relação aos demais players do mercado, Coqueiro é taxativo; a segurança.

"A oferta de soluções de GenIA está presente na estratégia das grandes companhias do mercado, mas a questão da responsabilidade com a IA é chave para nós, principalmente para evitar as alucinações (quando o sistema responde à perguntas de forma coerente, porém com dados incorretos, tendenciosos ou completamente errados) e permitir que as respostas sejam confiáveis, especialmente porque aqui você trabalha com os seus próprios dados", analisa.

O grande desafio que as empresas estão enfrentando é, justamente, garantir a assertividade das respostas dadas pelas soluções de IA que usam os chamados modelos grandes de linguagem, Large Language Models (LLM), que são treinados, ou seja, utilizam algoritmos de aprendizado de máquina justamente para processar um grande volume de texto.