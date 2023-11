Dastis volta à Scunna como sócio e CTO

Após 14 meses no Gartner, Ricardo Dastis, que tem com mais de 25 anos de atuação com segurança da informação, retorna para ser sócio e CTO da Scunna, empresa com mais de 35 anos na área de segurança cibernética.

Dastis trabalhou no Gartner como parceiro executivo de segurança e gestão de riscos, no programa de advisory junto a líderes de segurança, tecnologia e negócio.

Em seu currículo, Dastis também possui experiência acumulada de mais de 16 anos como CISO de organizações como Lojas Renner, Basf e Oi. Ele também atuou como gerente sênior na área de consultoria em segurança da PwC, e foi gerente regional da Módulo.

Sua passagem anterior na Scunna iniciou em 2019. Agora, como sócio da Scunna, Dastis vai desempenhar o papel de CTO, sendo responsável, juntamente com o CEO da Scunna, Gustavo Gonçalves, pelo direcionamento estratégico e portfólio da empresa.

"Os desafios com segurança cibernética no mercado seguem crescendo. Os clientes precisam de parcerias sólidas para suas operações de segurança e para a mitigação do risco cibernético. Estou muito feliz e animado com o que temos à frente", diz Dastis.