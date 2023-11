Airbnb e Latam são os e-commerces mais acessíveis, revela pesquisa

Com o objetivo de analisar o nível de acessibilidade dos 30 maiores e-commerces que atuam no Brasil, a 2ª edição do Ranking de Acessibilidade Digital revelou que Airbnb, Latam e Enjoei ocupam o pódio como as plataformas mais acessíveis do país. A Apple e a Amazon Brasil completam o Top 5.

A pesquisa foi desenvolvida pela Yaman, empresa de engenharia e qualidade de software e utiliza como base as diretrizes de acessibilidade adotadas pela Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

Em uma escala de zero a 10, Airbnb teve a maior pontuação, com 9,82, seguido por Latam, com 9,65, e pela Enjoei, com 9,51. Primeiro lugar nesta edição do ranking, o Airbnb não figurava entre os melhores no ano passado, assim como Latam e Enjoei. A Apple, empresa campeã em 2022, ocupa o quarto lugar, com a avaliação de 9,47, e em seguida vem a Amazon Brasil, com 9,35.

O ranking anual é um indicador para empresas e consumidores que se preparam para a Black Friday, que ocorrerá no dia 24 de novembro. As perspectivas são mais otimistas para 2023, após uma queda de 28% nas vendas online em 2022 em comparação com o mesmo período do ano retrasado.