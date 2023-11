Até 2030, 90% das MPMEs devem usar nuvem com IA

micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) que adotam tecnologias habilitadas para nuvem no Brasil devem gerar R$ 24,3 bilhões de ganhos anuais em produtividade até 2030. O insight é do estudo "Compreendendo uma Economia habilitada pela nuvem: Como a nuvem impulsiona o impacto econômico e social através de micro, pequenas e médias empresas”, realizado pela Amazon Web Services (AWS) em conjunto com a Accenture. Asque adevem. O insight é do e”,em conjunto com a

Conduzida em 12 países, incluindo o Brasil, a pesquisa indica que esse ganho de produtividade das MPMEs beneficia diversos setores, entre eles os de saúde, educação e agricultura. Além disso, os dados mostram ainda um potencial de geração de 8,4 milhões de empregos dentro destas empresas que atuam nesses segmentos até 2030, representando 8% de todos os empregos no país.

“As micro, pequenas e médias empresas são, muitas vezes, os heróis anônimos da inovação e desempenham um papel crucial para atender os desafios da sociedade, entre eles melhorar o acesso aos serviços digitais de saúde e educação com qualidade. Queremos ajudar a desbloquear novas possibilidades de negócios, independentemente da forma como começam a usar a nuvem”, comenta o diretor da AWS para o setor público no Brasil, Paulo Cunha.

A taxa de adoção da nuvem no Brasil para serviços básicos, como a utilização de e-mail ou soluções de armazenamento baseadas na nuvem, está em 62%. Já a adoção intermediária e avançada, que contempla gerenciamento de relacionamento com clientes ou soluções empresariais e ferramentas de planejamento, é de 13% - o que inclui recursos de Inteligência Artificial (IA) além de IA generativa e aprendizado de máquina (ML).

Segundo ele, os empreendedores já perceberam que a migração para a nuvem pode contribuir com melhores resultados ao permitir ganho de eficiência e acessibilidade de serviços.



"Embora micro, pequenas e médias empresas que adotam pelo menos um nível básico de tecnologia de nuvem obtenham benefícios significativos, ainda há uma enorme oportunidade para avançarem ainda mais na adoção da nuvem, o que irá acelerar sua capacidade de abordar alguns dos maiores desafios da sociedade”, afirma o diretor geral de Insights Econômicos da Accenture, Aaron Hill.

No segmento de saúde, a utilização da nuvem por MPMEs tem facilitado o acesso à assistência médica a brasileiros que vivem em áreas rurais e remotas por meio da melhor prestação de serviços de telemedicina, análise e gerenciamento de dados de pacientes, além de suporte para pesquisa.

O relatório estima que as MPMEs habilitadas para a nuvem podem ajudar a desbloquear R$ 8,6 bilhões em benefícios anuais de produtividade na área da saúde e apoiar 24 milhões de consultas remotas no Brasil até 2030.

O impacto também é claro na educação, onde o maior desafio tem sido a inclusão e o acesso à educação de qualidade. O relatório estima que as MPME podem liberar R$ 8,6 bilhões em benefícios anuais no setor e fornecer acesso à educação a 12 milhões de estudantes do ensino médio e fundamental, e cerca de 32 milhões de adultos no Brasil até 2030. Isso significa que 44 milhões de estudantes terão acesso a soluções de e-learning por meio de MPMEs habilitadas para nuvem no Brasil.

No setor agrícola, as MPMEs que utilizam nuvem ajudam a resolver os problemas e a implementar práticas baseadas em dados, tornando o segmento mais inteligente e sustentável. O relatório da AWS e da Accenture estima que as MPMEs podem ajudar a liberar R$ bilhões em benefícios anuais de produtividade na agricultura, e 1 em cada 3 fazendas usarão soluções de agricultura de precisão que aumentarão a produtividade até 2030. Isso representa um aumento de 170%, considerando a utilização atual, de uma em cada dez fazendas.