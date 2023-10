Mulheres sofrem mais estresse, aponta Vittude

Uma das healthtechs referência no Brasil no desenvolvimento de programas de saúde mental para empresas, a Vittude conduziu uma pesquisa que revelou que 10,4% das mulheres estão enfrentando níveis graves ou extremamente graves de estresse. Esse índice é mais elevado do que o observado nos homens, em que esse sintoma aparece em 6,66% dos casos.

No âmbito da saúde mental, essa disparidade persiste. O estudo, que contou com respostas de mais de 24 mil pessoas, também constatou que elas (15,72%) experimentam crises de ansiedade severa em maior proporção do que eles (9,90%).

CEO da Vittude . Outro ponto relevante destacado na publicação é que 10,17% das mulheres sofrem de depressão grave ou extremamente grave, uma taxa consideravelmente superior à dos homens (8,07%). Esses números se devem à acumulação de tarefas e responsabilidades na esfera pessoal e profissional. “Algumas ações das organizações, mesmo que inconscientemente, agravam o problema da saúde mental, gerando impactos reais. Sabemos que culturalmente elas ainda são as principais responsáveis por diversas funções domésticas”, aponta a

A Vittude nasceu em 2016 como uma plataforma B2C, que conectava pessoas a profissionais de psicologia, partindo do desafio pessoal de sua fundadora. Em 2012 Tatiana precisou tratar um quadro de depressão e não encontrou ajuda adequada e de qualidade em sua operadora de saúde.

Com o tempo, a healthtech foi se consolidando como um ecossistema de soluções de saúde mental, e oferece diagnósticos clínicos e organizacionais, inteligência de dados, educação e acesso a serviços de saúde mental. Na semana passada, a empresa anunciou o rebranding da marca.

A startup tem expectativa de atingir 1 milhão de vidas elegíveis no próximo ano, por meio de projetos firmados com empresas como Grupo Boticário, Vivo, Ambev, Cocamar, Saint Gobain, Telhanorte Tumelero, L'Óreal, SAP e Thomson Reuters, que já fazem parte do portfólio.

São mais de 600 mil pessoas beneficiadas por suas soluções. A empresa já recebeu mais de R$ 40 milhões em investimentos dos fundos Crescera Capital, Redpoint eVentures, Scale Up Ventures e Superjobs.vc.

"Ao longo dos últimos anos, a Vittude se especializou no desenvolvimento e gestão estratégica de programas de saúde mental para empresas. Entregar soluções eficientes para grandes populações demanda robustez, conhecimento técnico e versatilidade para atuar em todo ciclo de cuidado, desde a promoção, a prevenção até o tratamento final", enfatiza Tatiana.