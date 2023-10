Aliança para Inovação de Porto Alegre participa de evento na Alemanha

Pelo quinto ano consecutivo, representantes da Aliança para a Inovação de Porto Alegre (Pucrs, Unisinos e Ufrgs) participam do Moving the Cities. O evento acontece essa semana em Münster, na Alemanha, e é um ideathon que, durante duas semanas, reúne alunos de Universidades da Alemanha, Brasil, Áustria, Reino Unido, Chile e Estados Unidos.

O foco é desenvolver soluções inovadoras para desafios globais enfrentados pelas cidades, tendo o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 17 da ONU, "Parcerias e meios de implementação", como norteador da construção de propostas.

Nessa edição do Moving the Cities, participam 80 alunos de 12 Universidades. O Brasil está representado no evento pela participação de uma delegação de alunos de graduação dos cursos de Engenharia de Software, Jornalismo, Ciência da Computação, Engenharia Civil e Relações Internacionais as instituições de ensino.

“A próxima edição do Moving the Cities vai acontecer no Brasil em outubro, mas a conexão com essa rede global permanece ativa até lá. Os integrantes do projeto vencedor da edição 2023 já saem daqui com ingressos garantido o South Summit Brazil 2024, que acontece em março, em Porto Alegre”, explica a gestora de Operações do Tecnopuc, Flavia Fiorin.

Também integram a delegação brasileira a professora Tatiana Rocha, gerente Acadêmica da Unisinos, e Caroline Santilli, do Escritório de Internacionalização da Unisinos.