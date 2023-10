Mais de 150 municípios do RS recebem liberação para o sinal 5G

Moradores de 155 cidades gaúchas já podem contar a partir dessa semana com a ativação do sinal 5G, como Campo Novo, Lagoão, Sagrada Família, Três Passos e Vista Gaúcha.

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), entidade vinculada ao Ministério das Comunicações (MCom), liberou a faixa de 3,5 GHz, necessária para a implementação da quinta geração de redes móveis nessas localidades, para mais 432 cidades. Isso aconteceu após reunião do Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência na faixa de 3.625 a 3.700 MHz (Gaispi).

Com a nova liberação, já são 2.456 os municípios liberados para utilização das estações do 5G Standalone, alcançado aproximadamente 156 milhões de brasileiros, o que corresponde a 73% da população.

LEIA MAIS: Qualcomm e São Martinho apostam em 5G e IA no agronegócio

"Além de cumprir os prazos estabelecidos no edital do leilão 5G, o MCom tem cobrado as operadoras para anteciparem os prazos e aperfeiçoarem a qualidade da cobertura em regiões que contam com problemas ou ainda seguem sem sinal", comenta o ministro das Comunicações, Juscelino Filho.

As autorizações ocorrem quando concluída a migração da recepção do sinal de televisão aberta e gratuita por meio de antenas parabólicas na banda C satelital para a banda Ku, para liberar a faixa de 3,5 GHz, na qual opera o sinal de 5G.