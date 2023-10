Estudo mapeia as 10 healthtechs mais promissoras do mundo

Paris, São Paulo, Houston e Nova Iorque são algumas das cidades que reúnem as dez startups de saúde mais promissoras do mundo segundo um levantamento realizado pela Connext Health, hub global de curadoria e inovação em saúde. O estudo ainda destaca tendências, insights e análises relevantes sobre as oportunidades de inovação na área.

Metade das healthtechs ). Nesse nicho, estão as empresas Tech2Heal (França), Sofya (Brasil), Braincheck (EUA), Mamotest (Argentina) e Melax Tech (EUA). ). Nesse nicho, estão as empresas

Outro ramo identificado foi o de health care, com três startups selecionadas: Immertec (EUA), Bloom Care (Brasil) e Centivo (EUA). A área de biotecnologia conta com uma no top 10, a IND: In Diagnostics (EUA), assim como o segmento medical device, representado pela Corveus Medical (EUA).

O estudo se baseou em indicações feitas pelo time global de advisors da Connext Health. A partir destas indicações, a equipe interna da Connext Health refinou a seleção. A análise detalhada levou em consideração diversos aspectos de cada startup, com foco em potencial promissor, robustez do time, qualidade da solução ofertada, público-alvo e quais tecnologias são adotadas.

“Esse estudo traz um mapeamento deste mercado e informações necessárias para que as empresas possam ir além, conhecendo e se conectando com tecnologias e startups cutting edge em nível global”, aponta o fundador e CEO da Connext Health, Cristiano Englert.

As startups de saúde com maior potencial de crescimento

1.Tech2Heal, Paris (França)

2.Sofya, São Paulo (Brasil)

3.Braincheck, Houston (EUA)

4.Mamotest, Buenos Aires (Argentina)

5.Melax Tech, Houston (EUA)

6.Immertech, Tampa (EUA)

7.Bloom Care, São Paulo (Brasil)

8.Centivo, Nova Iorque (EUA)

9.IND: In Diagnostics, California (EUA)

10.Corveus Medical, Houston (EUA)