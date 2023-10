Oracle NetSuite incorpora tecnologia generativa em todo o pacote

Patricia Knebel

A Oracle NetSuite anunciou hoje (17) novos recursos baseados em IA generativa com suporte do serviço de IA generativa da Oracle Cloud Infrastructure (OCI) e incorporado em todo o conjunto de aplicativos.Uma das soluções é a NetSuite Text Enhance, que ajuda os usuários a criarem e refinarem conteúdo contextual e personalizado. A ideia é que as equipes de finanças e contabilidade, de RH, da cadeia de suprimentos e operações, de vendas e marketing e de suporte ao cliente possam aproveitar a IA para elaborar rascunhos relevantes ou melhorar o conteúdo existente. "Os novos recursos de Text Enhance são apenas o começo, e continuaremos incorporando ferramentas avançadas de IA em todo o pacote de aplicativos para ajudar nossos clientes a transformar a amplitude e a profundidade de seus dados organizacionais em uma vantagem competitiva", destacou Evan Goldberg, cofundador e vice-presidente executivo da Oracle NetSuite, durante o Oracle Suite World, que acontece essa semana em Las Vegas (EUA). A perspectiva é que a NetSuite Text Enhance simplifique processos e automatize a geração de conteúdo sensível ao contexto em todas as áreas da suíte. Por exemplo, no processo de vendas, quando um cliente potencial entra em contato com uma organização usando a NetSuite e expressa interesse em um produto ou serviço específico, a ferramenta pode tornar para um usuário mais rápido e fácil produzir uma resposta contextual por e-mail usando uma combinação de dados de ERP, CRM e cadeia de suprimentos. O e-mail pode ser alinhado às campanhas atuais da organização e incluir detalhes como a descrição mais recente do produto, imagens do produto, informações sobre preços, disponibilidade e detalhes de entrega. Ao integrar dados contextuais às áreas de finanças e contabilidade, por exemplo, a NetSuite Text Enhance agiliza as cobranças, encerra os livros mais rapidamente e permite que as pessoas se concentrem no trabalho mais estratégico, acelerando as tarefas de escrita demoradas. Na cadeia de suprimento e operações, a ferramenta pode ser usada para ajudar as equipes a simplificar as compras e a logística, além de melhorar a qualidade das comunicações relacionadas aos produtos. Em vendas e marketing, o executivo comenta que o NetSuite Text Enhance pode ajudar na criação de campanhas mais eficazes que gerem receita, como o desenvolvimento de conteúdo de email personalizado para campanhas de marketing e discursos de vendas, geração de respostas contextuais a leads e clientes em potencial e elaboração de cotações e propostas escritas.