South Summit Brazil 2024 será lançado nesta terça em São Paulo

Acontece nesta terça-feira (10), em São Paulo, o RS Day + Lançamento do South Summit Brazil 2024, promovido pela American Chamber of Commerce Brasil (Amcham) e South Summit Brazil.

O vice-governador Gabriel Souza e a secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia, Simone Stülp, participam da programação, que inclui o lançamento do South Summit Brazil 2024 (SSBR) na capital paulista. Souza apresentará o painel “Oportunidades e Competitividade do RS”, no qual abordará as principais ações do Estado para o desenvolvimento de diferentes setores do Rio Grande do Sul.

Na sequência, ao lado de Simone, ele debate as iniciativas do Estado no painel intitulado “De Madrid a Porto Alegre: South Summit Brazil, um projeto construído pelo e para o ecossistema”. A atividade conta também com a participação do presidente do South Summit Brazil, José Renato Hopf, do presidente do Conselho de Honra do South Summit Brazil, Jorge Audy, e do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo.

As novidades da edição 2024 serão apresentadas na sequência, em painel conduzido pelo CEO do South Summit Brazil, Thiago Ribeiro.