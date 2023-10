Liga intercolegial e-Sports reúne 12 escolas no Instituto Caldeira

Com a missão de conectar estudantes, pais e escolas com o ambiente dos games e das tecnologias emergentes para contribuir na formação dos jovens na área acontece entre os dias 28 e 29 de outubro, a Liga Intercolegial e-Sports.



Serão 12 escolas na disputa do título colegial, que será dividido em duas fases: a de grupos, que será online durante o mês de setembro, e as grandes finais, realizadas presencialmente no Instituto Caldeira. Neste ano, além de premiação em dinheiro, também terá bolsas de estudo.



O Brasil é o terceiro país em número de entusiastas no mundo nesta área, segundo o NewZoo, empresa global e líder de jogos e dados sobre jogadores. São mais de 150 milhões de adeptos, que movimentam cerca de R$ 2.1 bilhões.

Os jogos estão presentes no dia a dia dos jovens, então, junto a comunidade escolar, o evento quer levar essa realidade ao cotidiano das aulas, da escola e ser uma atividade extracurricular, como o futebol, ballet e outras atividades já são.



“O projeto é uma oportunidade de valorizar e mostrar habilidades construídas através dos jogos virtuais para a melhoria do contexto educacional, como a atuação em equipe, elaboração de estratégias, planejamento e lógica”, afirma Roges Michel, sócio da Gameficado.



O campeonato reúne escolas tradicionais de Porto Alegre, como Israelita Brasileiro, Leonardo da Vinci, Anchieta, Farroupilha, Universitário, Marista Rosário, Pastor Dohms, Marista Assunção, Santa Inês, Marista Champagnat, Nossa Senhora da Glória e Marista Ipanema.



Profissionais da educação apontam que o conjunto de habilidades envolvidas nos jogos digitais ultrapassa a aplicabilidade do ambiente escolar e representam um repertório importante na vida dos estudantes.



“Seja sua vivência em sociedade, seja de um futuro profissional cada vez mais dinâmico, ou ainda de ampliar sua perspectiva de mundo”, destaca Fernando Degrandis, vice-diretor educacional do Colégio Marista Ipanema.



A Liga Intercolegial e-Sports é realizada pela Gameficado e a Press Start, e conta com patrocínio da Icatu Coopera, Sicredi e Full Sail University, faculdade da Flórida (EUA) especializada em tecnologias emergentes.