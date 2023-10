Startups da AWS lançam a Women's Demo Week, evento para fundadoras

A Amazon Web Services (AWS) anunciou nesta quarta-feira (4) o AWS Women's Demo Week, evento global de uma semana que tem como foco ajudar startups lideradas por mulheres a se conectarem com investidores.

A AWS Women's Demo Week realizará eventos de apresentação para startups lideradas por mulheres em 17 cidades em todo o mundo, incluindo São Paulo, de 6 a 10 de novembro de 2023. O apoio é de organizações de startups, como Ajim Capital, Founderland, GrindstoneXL e Mogul Millennial.



As fundadoras serão convidadas a apresentar suas startups ao vivo para um público de possíveis investidores, parceiros e clientes, além de outras partes interessadas importantes no ecossistema de startups.



Em 2020, apenas 2,3% do financiamento global de capital de risco foi destinado a startups fundadas somente por mulheres, sendo que as mulheres negras e latinas receberam menos de 1% cada. Nos últimos dois anos, a lacuna de financiamento piorou, com os dados mais recentes da Pitchbook mostrando que, somente nos EUA, o financiamento de capital de risco para equipes constituídas exclusivamente por mulheres representou apenas 2,1% em 2022.



São estatísticas que evidenciam as discrepâncias de financiamento que as mulheres empreendedoras enfrentam em todo o mundo.