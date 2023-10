Zapia chega a 100 mil usuários na América Latina

Um mês após seu lançamento, a Zapia, assistente pessoal de Inteligência Artificial (IA), ultrapassou a marca de 100 mil usuários. A conquista surpreendeu os próprios fundadores da BrainLogic AI, startup com sede no Uruguai e no Vale do Silício, nos EUA, que está por trás da Zapia.

"Quando lançamos o produto, estávamos confiantes de que os latino-americanos gostariam dele. No entanto, a adoção dos usuários foi muito rápida e excedeu a capacidade dos servidores. Por alguns dias, tivemos que parar de aceitar novos usuários e oferecer uma lista de espera", disse Nicolas Loeff, CTO e cofundador da BrainLogic AI, que anteriormente liderou equipes de IA no Google e na Etsy. "Talvez o fato de a ferramenta ser gratuita e poder ser acessada com apenas um clique no site zapia.com tenha ajudado a tornar a adoção muito mais rápida do que esperávamos", acrescenta.

A assistente pessoal de bolso permite o acesso às funções de inteligência artificial generativa pelo WhatsApp a uma dezena de funções, como: transcrever áudios, escrever uma mensagem, pedir dicas de tarefas domésticas e de conteúdo, resumir textos longos, traduzir textos e planejar viagens, entre outras.

Além disso, a Zapia tem acesso a informações em tempo real como, o clima hoje, as principais notícias do dia, a que horas seu time favorito está jogando e onde é possível comprar um determinado produto e outras possibilidades, como receitas e dicas diversas. Outro ponto de destaque é que Zapia não consome a franquia de dados do usuário. Ao funcionar no WhatsApp, a assistente pessoal de bolso elimina a necessidade de cadastros ou downloads à parte.

A rodada de investimentos de US$ 5 milhões que a empresa levantou em julho de 2023 é uma das maiores da história da Inteligência Artificial na América Latina e contou com o apoio de fundos do Vale do Silício, como o Factory HQ (um fundo 100% focado em Inteligência Artificial) e o Anthos Capital (um dos fundos de Venture Capital mais bem classificados nos Estados Unidos).

"Uma das coisas que mais gostamos na BrainLogic foi a força da equipe. Não é muito comum ver uma equipe com tanta experiência na América Latina", disse Diego Oppenheimer, sócio da Factory HQ e empresário líder em IA nos EUA.