Nuvini, players de SaaS, anuncia IPO na Nasdaq

A Nuvini, adquirente serial de empresas SaaS B2B no Brasil, anunciou a conclusão bem sucedida de sua combinação de negócios com a Mercato Partners Acquisition Corporation, uma sociedade de aquisição de propósito específico.

Com isso, a Mercato retirará sua listagem na Nasdaq a partir do fechamento do mercado e as ações ordinárias e warrants da Nuvini deverão começar a ser negociadas na Nasdaq sob os símbolos "NVNI" e "NVNIW", respectivamente, a partir da abertura do mercado nesta segunda-feira (2).

A jornada para ser listada publicamente começou em janeiro de 2023 com a assinatura de um acordo inicial com a Mercato, uma SPAC (Special Purpose Acquisition Company) de capital aberto fundada pela Mercato Partners, uma empresa de private equity.

“A conclusão da nossa combinação de negócios com a Mercato é um passo importante, que será fundamental para acelerar o crescimento da Nuvini através de futuras aquisições. A listagem das ações da Nuvini na Nasdaq abre portas para novos investidores, permite uma exposição mais ampla ao mercado e dá aos investidores visibilidade sobre nossa estratégia de criação de valor”, explica Pierre Schurmann, CEO da Nuvini.

Segundo ele, o capital potencial gerado através da listagem na Nasdaq será fundamental para alimentar os novos esforços de aquisição da empresa.

O portfólio de empresas SaaS da Nuvini conta com sete operações: leadlovers, Ipê Digital, Effecti, Datahub, Onclick, Mercos e SmartNX. A Nuvini pretende buscar a expansão geográfica, aumentando a penetração de mercado no Brasil e na América Latina, enquanto se expande para novos locais.

A empresa combinada continuará a ser liderada por Schurmann e será apoiada por um conselho de sete membros que inclui Greg Warnock e Scott Klossner, CEO e diretor Financeiro da Mercato, respectivamente.