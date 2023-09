SAP anuncia Joule, assistente de IA generativa

A SAP anunciou essa semana o Joule, copiloto de IA generativa baseado em linguagem natural que será incorporado em todo o portfólio empresarial da empresa na nuvem para apresentar insights proativos e contextualizados em toda a amplitude e profundidade das soluções da SAP bem como de fontes de terceiros.

Na semana passada, a Microsoft também apresentou ao mercado o seu copilot, assistente virtual com tecnologia de IA generativa, movimento que aponta para a estratégia das empresas de colocarem a Inteligência Artificial nas mãos de mais clientes, acelerando a adoção.

"Após o entusiasmo inicial em torno da IA generativa, começa o trabalho para garantir retornos mensuráveis sobre o investimento”, destaca Phil Carter, vice-presidente do Worldwide Thought Leadership Research da IDC.

O Joule estará disponível com SAP SuccessFactors e SAP Start em novembro deste ano, e com SAP S/4HANA Cloud, public edition, no início do próximo ano. As soluções SAP Customer Experience e SAP Ariba, bem como a SAP Business Technology Platform, serão as próximas.

"Com cerca de 300 milhões de usuários corporativos em todo o mundo trabalhando regularmente com soluções da SAP na nuvem, o Joule tem potencial para redefinir a forma como trabalham as empresas – e as pessoas que as impulsionam", afirma Christian Klein, CEO e membro do Conselho Executivo da SAP. “O Joule se baseia na posição única que a SAP ocupa no eixo entre negócios e tecnologia e na abordagem relevante, confiável e responsável dada à Inteligência Artificial. O Joule saberá o que você quer dizer, não apenas o que você diz”, acrescenta.

A copiloto será incorporado a aplicações da SAP, de RH e finanças a cadeia de suprimentos, compras e experiência do cliente, bem como na SAP Business Technology Platform. A ideia é que possa também ajudar a transformar a experiência dos usuários de soluções da SAP. Os funcionários simplesmente farão perguntas ou apresentarão um problema a ser resolvido, em linguagem simples, e receberão respostas inteligentes extraídas da riqueza de dados de negócios, textos, imagens e insights de todo o portfólio da SAP e de fontes de terceiros, mantendo o contexto.