Samsung lança televisores OLED e QLED de até 98 polegadas

A Samsung Brasil anuncia o lançamento oficial no país de dois novos modelos de Smart TVs com telas gigantes – com isso, a marca também inaugura a categoria Super Big TVs.

Os modelos são as Smart TVs Samsung OLED Super Big 4K 77S90C, de 77 polegadas, e a Samsung QLED Super Big 4K 98Q80C, de 98 polegadas com preços de R$ 23.999,00 e R$ 39.999,00 respectivamente.

“Identificamos uma crescente demanda por parte dos consumidores brasileiros por televisores de grandes polegadas. Dados indicam que o volume de telas acima de 75 polegadas será dez vezes maior que em 2018, com um crescimento de 22% versus o ano de 2022”, comenta Guilherme Campos, diretor de produtos de TV e Áudio da Samsung Brasil.

O modelo OLED de 77 polegadas possui uma tecnologia que proporciona um preto absoluto com os mais de 8 milhões de pixels presentes no painel, que acendem e apagam a cada instante, enquanto a camada de Pontos Quânticos exibe cores vibrantes e imagens cheias de brilho o tempo todo.

São 20 redes neurais e o Processador Neural Quantum 4K com aplicação de Inteligência Artificial para escanear as imagens e potencializar o brilho, fator que costumava ser um ponto de atenção na tecnologia existente no mercado, além de simular imagens em 3D.

Já na QLED Super Big 4K 98Q80C, a IA foi pensada para telas de grandes proporções, realçando o contraste, brilho e a nitidez dos conteúdos com o Direct Full Array, com controle local de iluminação. O design SuperSlim, de 4.8 cm, a posicionar como a mais fina da categoria.

Os clientes que adquirem os novos modelos poderão resgatar de Soundbar e uma Smart TV Samsung The Serif 55 polegadas. Mais informações no site samsung.com/br/campaign/big-screens.