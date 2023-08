Startups brasileiras captam US$ 68,4 milhões em julho

O volume financeiro captado em julho pelas startups brasileiras, de US$ 68,4 milhões, teve uma queda considerável em relação ao mês anterior, quando chegou a US$ 183,37 milhões. É um resultado ainda pior se olharmos para julho de 2022, quando as empresas receberam US$ 373,8 milhões em 69 rodadas de investimento. Os dados são da Distrito.





O volume de aportes de 2023 chega a US$ 841,6 milhões em 254 rodadas de investimentos nos primeiros sete meses deste ano.



“Embora o cenário continue desafiador para as startups, percebemos alguns sinais positivos, como o número de rodadas, que se mantém quase estável ao longo dos meses de 2023. Isso mostra que os investidores continuam em busca de boas oportunidades. A retomada desse mercado ainda depende de um alívio monetário global, uma vez que as taxas elevadas de juros diminuem o apetite por risco, sobretudo no late stage”, analisa o fundador e CEO do Distrito, Gustavo Gierun.





A maior concentração de deals ficou no Seed Stage (Anjo, Pré-Seed e Seed), com 23 do total de 32. O Early-Stage (Série A e Série B) registrou 9 deals em julho. Enquanto que no Late-Stage, não foi registrada nenhuma rodada.

Os setores com maior número de aportes foram Fintech (7), GreenTech (5), RetailTech (3) e HRTech (2). Já em termos de volume de recursos investidos, foram Suplply Chain (US$ 20 mi), Fintech (US$ 11,02 mi) e Edtech (US$ 3,8 mi).



A Earth Renewable Technologies, que é a primeira empresa emergente da América Latina focada na produção de plásticos com base em biopolímeros, captou uma rodada série A de US$ 6,8 milhões liderada pela Positivo Tecnologia;



A Payface, startup de biometria facial para pagamentos, recebeu um investimento de US$ 3 milhões em uma rodada liderada por BTG Pactual, HiPartners e Oikos.



