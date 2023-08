Raízs é a primeira foodtech brasileira a anunciar o breakeven

startups que tentam se recuperar de um período conturbado, a Raízs, foodtech pioneira em valorizar o pequeno produtor, acaba de anunciar que atingiu o breakeven. Na contramão do cenário deque tentam se recuperar de um período conturbado, a, acaba de anunciar que atingiu o

Após uma reorganização interna no início do ano, a empresa enxergou novas oportunidades de crescimento, desde mudanças internas, como novos sócios em seu quadro de executivos, com nomes como Marcelo Bazzali, Pedro Navio, Heloisa Guarita e Donato Ramos, até o início das vendas B2B, que já apresentam 60% de crescimento ao mês.





“Todas as mudanças foram pensando exclusivamente no melhor para a Raízs sem impactar o bom trabalho que já fazemos. Com certeza o breakeven nos dá dois tipos de sentimentos: o primeiro é a celebração de uma conquista e o segundo é a renovação das expectativas e da motivação para continuarmos nossa crescente atuação, agora financeiramente saudável, sempre pensando no consumidor, nos agricultores e no meio ambiente”, afirma o fundador e CEO da Raízs, Tomás Abrahão.