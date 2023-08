PradoTech inaugura Casa das Startups nesta terça

O parque tecnológico do Prado - PradoTech, de Gravataí/RS, inaugura hoje a Casa das Startups. Com 12 empresas já confirmadas, o ambiente é uma incubadora focada em inovação, com estrutura de coworking, salas e uma arena para eventos que faz parte do parque tecnológico Pradotech.



No total, são 20 salas individuais e 20 espaços de trabalho coletivo para as startups interessadas em um período de incubação de até três anos.



A Casa das Startups faz parte do Prado Bairro-Cidade, empreendimento idealizado pelo presidente do Instituto Prado, Carlos Gerdau Johannpeter.



Para ter espaço garantido na estrutura, as empresas investem a partir de R$ 1,8 mil. O aluguel do espaço individual permite que as startups usem as áreas comuns do Bairro-Cidade, incluindo a Arena, mediante reserva.

LEIA MAIS: PradoTech inaugura espaço que irá receber as primeiras startups



O Pradotech possui, ainda, convênio com o Tecnopuc, sendo que as startups da Casa poderão utilizar as instalações (laboratórios).



As startups já confirmadas são a Azape, Bestlink, Greenclub.Eco, GWA, Ipay, Izzie-IT, Leeg, Netspaces, NForests, Omine, Simpay e Tru.



Segundo Johannpeter, o espaço nasce para se tornar um polo tecnológico de desenvolvimento no Rio Grande do Sul. “Todas as economias mais avançadas, que possuem alto IDH, têm sua ancoragem na inovação e na tecnologia. O Instituto Prado tem orgulho de contribuir para esse processo por meio da nossa Casa de Startups. Certamente teremos muitas boas novidades das empresas hospedadas em breve”, projeta.



Ao lado dele nesta iniciativa está está Susana Kakuta, que dirige o parque e tem mais envolvimento no dia a dia da operação. "Estamos bastante otimistas e cientes de que o parque terá um papel fundamental no desenvolvimento não somente da região em que está instalado, mas em todo o estado do Rio Grande do Sul”, diz Susana, que tem uma atuação de longa data no ambiente de inovação gaúcho. O Pradotech possui, ainda, convênio com o, sendo que as startups da Casa poderão utilizar as instalações (laboratórios).As startups já confirmadas são a Azape, Bestlink, Greenclub.Eco, GWA, Ipay, Izzie-IT, Leeg, Netspaces, NForests, Omine, Simpay e Tru.Segundo Johannpeter, o espaço nasce para se tornar um. “Todas as economias mais avançadas, que possuem alto IDH, têm sua ancoragem na inovação e na tecnologia. O Instituto Prado tem orgulho de contribuir para esse processo por meio da nossa Casa de Startups. Certamente teremos muitas boas novidades das empresas hospedadas em breve”, projeta.Ao lado dele nesta iniciativa está está Susana Kakuta, que dirige o parque e tem mais envolvimento no dia a dia da operação. "Estamos bastante otimistas e cientes de que o parque terá umdo Rio Grande do Sul”, diz Susana, que tem uma atuação de longa data no ambiente de inovação gaúcho.